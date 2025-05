Tribunale, Billet nuovo presidente. Lunedì il passaggio formale

Sarà il giudice Stefano Billet il nuovo Presidente del Tribunale di Pistoia. L’immissione in possesso delle funzione presidenziali avverrà in aula Signorelli lunedì 19 maggio alle ore 11,30, dinanzi al Collegio penale presieduto dalla dottoressa Monica Magi e composto dai dottori Cerrone ed Amoresano, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Pistoia Tommaso Coletta, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia avvocato Cecilia Turco, oltre che dei Presidenti delle camere penali e civili avvocati Daria Bresciani e Giovanni Giovannelli. Nato a Lucca nel 1964, già presidente della sezione penale del Tribunale di Pistoia dal luglio 2018 e presidente facente funzioni del Tribunale dallo scorso settembre 2024, dopo il pensionamento del dottor Maurizio Barbarisi, è stato nominato presidente del Tribunale di Pistoia da parte del CSM con delibera del Plenum dello scorso marzo. Il giudice Stefano Billet, già iscritto all’Albo dei procuratori legali di Massa Carrara dal 1993, è stato nominato magistrato nel luglio 1994, destinato dapprima a svolgere funzioni requirenti presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria fino al 1998, e di La Spezia fino al successivo 2003. Successivamente è stato destinato a svolgere le funzioni giudicanti, prima presso il Tribunale di Nola nel marzo 2003 e poi dal 2007, al Tribunale di Lucca, come giudice del collegio e giudice monocratico, e dal 2014 quindi quale presidente del primo Collegio e della Corte di Assise presso tale Tribunale, fino al luglio 2018. Già componente del Consiglio Giudiziario di Firenze dal 2016 al 2020, nel 2018, è stato nominato dal CSM presidente della sezione penale del Tribunale di Pistoia.