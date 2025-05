La passione porta lontano. Lacrime di felicità per gli studenti geniali : "Pronti per lavorare"

Grande soddisfazione e addirittura lacrime di gioia per i ragazzi della 5 B Me dell’istituto professionale De Franceschi Pacinotti alla premiazione del "Sì. Geniale!" nella Cattedrale di via Pertini, a Pistoia, quando hanno sentito proclamare, al primo posto per le superiori, il nome della loro scuola. Il premio del concorso di Fondazione Caript sui Prodotti d’ingegno delle scuole pistoiesi quest’anno era ancora più sentito, con centinaia di partecipanti nel Giardino delle Invenzioni, la mostra patrocinata dal Comune di Pistoia dove sono stati esposti tutti i progetti realizzati per questa settima edizione.

I ragazzi del Pacinotti avevano portato al concorso la loro "Impastatrice intelligente", un sistema di controllo automatico per gestire, anche da remoto, un’impastatrice industriale che miscela i materiali.

"La classe ha affrontato un problema reale – si legge nella motivazione della giuria presieduta da Marco Martinelli, ricercatore in biotecnologie vegetali alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e divulgatore scientifico – lo ha analizzato in tutte le sue componenti, fino alla proposta di una soluzione concreta: la costruzione di una macchina tecnicamente complessa, perfettamente funzionante. Il progetto ha toccato il tema attualissimo della sicurezza sul lavoro, con attenzione anche alle tematiche energetiche".

Un progetto che i ragazzi hanno realizzato e collaudato, spendendoci tanto tempo sia a lezione che tornando a scuola in orario extrascolastico e anche durante le vacanze.

"Ci siamo dedicati con passione a preparare questa macchina, da un lato perché è un argomento che fa parte del nostro percorso di studi, dall’altro per sano spirito di competizione – dicono i ragazzi della 5BMe, manutenzione elettrica – ci tenevamo a mostrare quanto il nostro istituto professionale prepari gli studenti in modo rigoroso e offra una preparazione specializzata, subito spendibile nel mondo del lavoro".

A complimentarsi e gioire con gli studenti del De Franceschi Pacinotti, insieme ai loro docenti, c’era la preside Margherita De Dominicis, presente durante la premiazione: soddisfazione raddoppiata perché, tra l’altro, è dirigente anche del Comprensivo Anna Frank che ha vinto con le scuole dell’infanzia, elementari e medie.

Gli studenti del De Franceschi Pacinotti nella realizzazione dell’Impastatrice intelligente sono stati seguiti da una squadra di docenti composta dai professori Simone Margelli, Thomas Tolari, Enrico Spinicci, Daniele Ferrali, Luca Traversari, Giulia Baldasso e Michela Barbuto e dagli assistenti tecnici Silvano Mazzeo, Luigi Capo, Giovanni Sasso e Massimo Livi. Questa vittoria è una conferma del valore dell’istituto che anche in base agli ultimi report di Eduscopio è considerato uno dei migliori professionali della Toscana: è tra i primi classificati per la preparazione al mondo del lavoro.