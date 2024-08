La Notte Bianca per "Cosmica". Tanti spettacoli nell’estate in pineta

A Montecatini continua con grande successo di pubblico la seconda edizione di Cosmica Festival presso la Pineta e nel centro storico della città: ancora tanti i big della musica italiana attesi in questa rassegna.

Intanto, aspettando la sera delle stelle cadenti, stasera si terrà la nuova Notte Bianca marchiata "Cosmica Off", tutta musicale con il quintetto del Mugello Jailbirds e Avogadro Dr Samba. I primi (in piazza del Popolo) propongono un percorso musicale nella tradizione del blues statunitense con particolare attenzione agli artisti afro-americani, con incursioni nel jazz e nel rock. I secondi sono un gruppo itinerante di percussionisti under 30 fondato a La spezia nel 2022. L’organico è diretto da Davide Sinigaglia e composto da dieci musicisti e performer. Attraverso strumenti a percussione e l’utilizzo di synth e tastiere, il gruppo compie un’esplorazione musicale che spazia dalla musica elettronica al punk. Come in un laboratorio il dottor Avogadro crea la sua musica assemblando nuovi mostri sonori che da atmosfere più gotiche passano a sapori più acidi fino a tornare a ritmi latini. Avogadro Dr. Samba utilizza anche le arti performative per arricchire i suoi concerti di una dimensione teatrale. Le creature del dottore agiscono recitando testi, muovendosi nello spazio trasformando i loro corpi sotto la guida del loro creatore.

Cosmica Festival è organizzato dal Comune di Montecatini Terme con Bia Agency e l’Associazione Beat 15 di Empoli.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero con inizio ore 21. Info pagina Facebook Cosmica Montecatini