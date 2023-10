La nostra Montagna in vetrina. Prezzi bloccati su tutti gli skipass

Promuovere le peculiarità che la Montagna pistoiese è in grado di offrire nella stagione invernale, presentandole davanti a professionisti, operatori del settore ed appassionati di montagna. E’ la missione del Consorzio APM, presente allo Skipass di Modena da oggi al 29 ottobre. Una manifestazione unica e sempre molto attesa, che segna l’incipit della stagione invernale. Skipass è da quasi trent’anni la vetrina della neve più importante d’Italia, l’unico salone sul territorio dedicato agli sport invernali e alla montagna bianca. Un punto di riferimento, dunque, per tutti quelli che ruotano intorno al settore.

L’appuntamento, che si svolge al Modena Fiere, vuole quindi proporsi come fonte di ispirazione per una serie di prossime esperienze invernali da vivere intensamente. Il Consorzio APM sarà presente in fiera con uno stand apposito presso lo spazio espositivo di Toscana Promozione turistica, insieme al Consorzio Abetone Multipass e al Comune di Abetone Cutigliano ove sarà possibile acquistare voucher a prezzo scontato per poter usufruire delle varie offerte turistiche della montagna pistoiese. Dopo il grande successo degli anni scorsi, verrà infatti riproposto il carnet valido per 4 giornate di sci al prezzo speciale di 120 euro, oltre ai giornalieri feriali a 29 euro ed i festivi a 39 euro. Offerte simili saranno proposte anche dalla Scuola Sci Abetone e dalle strutture alberghiere. Il Consorzio Abetone Multipass ha inoltre annunciato prezzi boccati rispetto alla stagione passata su tutti gli skipass. In un momento in cui tutto rincara, il Consorzio ha infatti scelto di confermare, su tutto il listino, i prezzi dell’inverno scorso.

"La Montagna pistoiese - commenta il Presidente del Consorzio APM, Rolando Galli – si riaffaccia alla stagione invernale con delle proposte che vanno incontro ai propri clienti e cercano di battere l’inflazione senza aumentare i prezzi degli skipass, con una offerta che va dagli sport sulla neve alle esperienze nella natura, senza dimenticare la componente culturale e quella enogastronomica. Le condizioni per proporre un prodotto di qualità ed attrarre un target trasversale quindi non mancano. L’auspicio è che possa trattarsi di una stagione di rilancio, dopo le difficilissime vicende di un anno fa: è chiaro che il meteo, come sempre, sarà un fattore fondamentale, ma è altrettanto vero che sono stati completati nuovi impianti di innevamento programmato pensati proprio per poter permettere agli sciatori di poter fruire delle piste anche in condizioni climatiche meno favorevoli".