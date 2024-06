La Montagna che rinasce. Sei nuove attività commerciali: "Ogni apertura è una vittoria"

Ci sono importanti segni di ripresa con l’apertura di ben sei attività. A dare il via il ritorno del negozio di generi alimentari a La Lima, potenziato dal servizio di caffetteria. Protagonista della rinascita è Sabrina Piccinetti che aveva gestito l’attività per 17 anni prima dello stop forzato di un paio d’anni. Antichi Sapori, come si chiama l’emporio, fa sì che adesso a La Lima non manchi nulla: dall’edicola alla tabaccheria, dalla pizzeria a un piccolo centro benessere, tutti (o quasi) i servizi sono garantiti. Il primo però a dare il via alla sequenza è stato il ristorante pizzeria Le vecchie Ghiacciaie, nella valle del Reno, forte dell’entusiasmo del pluripremiato, pur se giovanissimo, Jonathan Fedeli in coppia con l’esperto Michele De Luca (nella foto). Immediato il successo per l’apprezzato locale che, oltre alla ristorazione organizza gare di pesca nel grande lago vicino alla sala da pranzo. Le altre quattro attività apriranno a breve. Si tratta di un bar, aperitivi, taglieri con prodotti particolari tipici toscani, che si insedia sul ponte a San Marcello, dove fino a poco fa c’era un negozio di abbigliamento. A pochi metri torna in attività quello che era l’Hub Sushi, che diventa birreria. A Gavinana riapre il ristorante e pizzeria. Infine a Maresca, alla Casetta dei Pulledrari, apre il punto di ristoro sopra l’ampio parcheggio, nella zona dove si svolgerà, per tutta l’estate, l’outdoor fest. La prima a manifestarsi entusiasta è l’assessore a turismo e commercio, Clio Cinotti: "E’ un sospiro di sollievo e una luce di speranza. L’amministrazione lavora perché la Montagna rifiorisca, per ottenere il miglior risultato possibile. Aumentare i servizi, a favore di chi visita la nostra zona e anche di chi ci abita, è la prova che ci possiamo credere e ogni apertura è una vittoria. Siamo particolarmente felici, in particolare per quei paesi che queste mancanze le soffrivano da tempo. Quindi sono ancora più importanti. A luglio aprirà anche un agriristoro in Val di Forfora. L’amministrazione è grata a tutti quelli che investono nelle attività che danno lustro. Anche l’outdoor fest è un’attività, sia pure a tempo determinato, ma offre un servizo importante perchè è la porta d’accesso al bosco e punto di riferimento. Vivere la natura – conclude – con un’attività che offre i sevizi necessari vuol dire viverla meglio".

Andrea Nannini