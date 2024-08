La "Montagna a fumetti" chiude gli eventi con la solidarietà alla Lilt

Chiusura della "Montagna a Fumetti" allo spazio Maeba con una due giorni di grandi eventi. L’appuntamento di sabato scorso con gli architetti Roberto Prioreschi e Roberto Agnoletti, è stato un incontro dibattito di rara suggestione sullo sviluppo della metallurgia nella montagna pistoiese e i sistemi di mobilità locali, dalla Fap e le Autolinee Lazzi. Ha visto protagoniste le due ferrovie, Porrettana e Alto Pistoiese, portando alla luce numerose contraddizioni che ancora molti cittadini della Montagna non sono riusciti a spiegarsi. L’incontro è stato affiancato dalla mostra delle opere grafiche di Giulia Corilli titolata "Un sogno a quattro ruote". Domenica, dopo la interessante presentazione dei "libri game" di Emanuele Zammarchi, una sorta di fantasy in forma di labirinto, sono stati consegnati riconoscimenti a Alessandro Lazzi, erede del fondatore dell’Azienda di trasporto, a Carla Belfiore, presidente della Croce Rossa, a Lucia Battani presidente della Pro Loco di San Marcello, ad Alberto Rapali del Comitato parrocchiale per le feste di San Marcello e all’artista Riccardo Lenski. Protagonista è stata la solidarietà con la raccolta fondi che l’associazione presieduta da Gabriele Carradori ha promosso a favore della Lega Italiana Lotta ai Tumori, rappresentata dalla presidente provinciale, Giulietta Priami. All’apertura delle cassette lasciate sul territorio dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa, erano presenti Marina Stocchi per il Comune di Sambuca, Laura Giovannelli per Marliana, Clio Cinotti per San Marcello Piteglio, Michela Vanghetti per Larciano, Roberta D’Oto per Monsummano, Lorenzo Ferrari per Abetone Cutigliano e Luca Marmo, presidente della Provincia, con Roberto Agnoletti e Gabriele Carradori per l’Associazione Convivio. Sono stati raccolti 1431,10 euro. Mancano all’appello alcuni Comuni quindi il risultato sarà superiore.

Andrea Nannini