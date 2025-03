"La Mongolia e i mongoli". Un successo

L’ex Oratorio della Vergine Assunta, nel cuore medioevale di Serravalle Pistoiese, è stato il palcoscenico ideale della presentazione del libro "La Mongolia e i mongoli", a cui hanno assistito un gran numero di persone. Ultima fatica letteraria del professor David Bellatalla, il libro racconta la Mongolia attraverso le cronache e i racconti di un gran numero di viaggiatori che, dal 1200 a metà del Novecento, hanno fatto tappa nel misterioso paese. Il volume ha già avuto un’ottima accoglienza nel mondo accademico ed è in procinto di essere incluso nei programmi di studio dall’Università di Firenze e dall’Università di Parma. A organizzare l’evento l’assessorato alla Cultura del Comune di Serravalle Pistoiese, con l’assessore Ilaria Gargini: "Siamo felici che il professor Bellatalla abbia scelto di presentare il suo libro nel bellissimo scrigno medioevale dell’ex Oratorio della Vergine Assunta. Grazie al suo lavoro possiamo quindi conoscere e entrare in connessione con un mondo poco conosciuto ma estremamente affascinante".

I proventi della vendita del libro nella serata di presentazione a Serravalle Pistoiese andranno al progetto "Ger for life", percorso di riabilitazione per le ragazze madri coordinato dalla Croce Rossa e dallo stesso professor Bellatalla. Antropologo di fama mondiale nonché docente all’Università della capitale mongola Ulan Bator, il professore vive da moltissimi anni nel paese centro asiatico. Di recente il ministero degli esteri lo ha nominato "ambasciatore culturale della Mongolia" proprio per sottolinearne lo spessore accademico. Il professor David Bellatalla è tuttavia molto legato al territorio di Serravalle perché affonda parte delle sue origini familiari a Ponte di Serravalle, luogo d’origine della madre.