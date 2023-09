La meglio gioventù si sporca le mani. Un "esercito" per pulire il mondo

Nuovo appuntamento ieri con l’iniziativa Puliamo il Mondo. Un fine settimana diverso per studenti e famiglie che si sono mobilitati insieme per ripulire spazi a verde, piazze e strade. Dall’importanza di fare comunità alla sensibilizzazione al rispetto dell’altro e dell’ambiente nel quale viviamo, facendo il possibile "Per un clima di pace".

È questo il messaggio scelto quest’anno da Legambiente che ha unito idealmente tutte le iniziative che si sono svolte contemporaneamente in Italia. Venerdì scorso gli studenti di alcune classi dell’istituto comprensivo Cino da Pistoia-Galileo Galilei si sono ritrovati per la pulizia della zona di Belvedere e del Parco della Rana, mentre le classi quinte delle scuole elementari di Valdibrana e Piteccio per la pulizia intorno ai loro plessi scolastici. Ieri l’invito era rivolto a tutte le famiglie della città per pulire il quartiere delle Fornaci con partenza dalla piazza Nelson Mandela dove gli aspiranti volontari ambientali hanno ritirato il kit (sacchetti, guanti e cappellino) per raccogliere i rifiuti in sicurezza, e sempre sotto la supervisione di responsabili di Legambiente.

"Abbiamo aderito con convinzione anche quest’anno all’iniziativa – ha detto l’assessore all’ambiente Gabriele Sgueglia – perché crediamo che promuovere una cultura di rispetto dell’ambiente e del valore che questo ha per tutti noi, anche soprattutto attraverso piccoli gesti quotidiani, sia importante da trasmettere alle nuove generazioni".

Le giornate dell’iniziativa Puliamo il Mondo, che hanno raggiunto il traguardo del ventesimo anno, sono state promosse da Legambiente in collaborazione con il Comune di Pistoia, il Centro per le Famiglie e la cooperativa Intrecci. "Vogliamo spazi pubblici più puliti, accoglienti e inclusivi – ha sottolineato Antonio Sessa, presidente di Legambiente Pistoia –, un mondo sostenibile per tutti, in un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, con gli altri esseri viventi e la natura. Proprio per questo motivo anche quest’anno abbiamo coinvolto numerosi ragazzi e ragazze, che ringrazio, a partecipare sui temi del rispetto dell’ambiente e dell’ecosostenibilità. Un ringraziamento va anche ad Alia per averci fornito una parte del materiale necessario alla raccolta".

Gabriele Acerboni