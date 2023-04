La mappa dei cantieri Al via l’intervento alla palestra-piscina Tanti i progetti urgenti

L’unico cantiere attualmente in corso grazie ai fondi del Pnrr destinati alla Provincia di Pistoia è quello della palestra-piscina del Fedi Fermi: un cantiere atteso da decenni i cui lavori dovrebbero terminare per la primavera del 2024. Ma la mappa degli interventi sull’edilizia scolastica e delle palestre è lunga. Si parte da Pistoia con interventi di messa in sicurezza e riqualificazione energetica per diverse scuole superiori. Al liceo scientifico Amedeo di Savoia sono previsti lavori di adeguamento sismico, antincendio, igienico sanitario, di sicurezza e riqualificazione funzionale, per il mantenimento dell’agibilità dell’edificio secondo le normative vigenti. L’importo previsto per tutti i lavori è di sette milioni di euro. Si passa poi all’istituto tecnico Fedi-Fermi dove è necessario un cantiere per l’adeguamento sismico, la riqualificazione funzionale e messa a norma per lavori che costeranno circa 12 milioni di euro.

Prevista anche la riqualificazione della palestra del liceo artistico Petrocchi per un importo di circa 900mila euro. Sempre a Pistoia sono previsti cantieri anche all’interno del vecchio plesso dell’istituto Einaudi di via Pacinotti. Si tratta di lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico per un importo di quattro milioni di euro. Ristrutturazione ed efficientamento energetico anche per il plesso sotto strada dell’Istituto comprensivo Calamandrei di San Marcello. Qui i fondi Pnrr previsti sono quasi un milione e mezzo di euro. A tutto questo vanno ad aggiungersi i fondi che arriveranno dalla Regione Toscana proprio per gli interventi sull’edilizia scolastica. Più di un milione di euro andranno al liceo Lorenzini di Pescia dove una delle sedi è stata chiusa nel giugno 2022 per problemi statici e sismici.

Previsto inoltre mezzo milione di euro per la nuova sede dell’istituto Forti di Monsummano. La scuola è attualmente collocata in una struttura privata (in locazione), che è satura di spazi. Altri 300mila euro di fondi regionali saranno destinati dalla Provincia alla progettazione di una nuova struttura dell’istituto tecnico agrario Anzilotti di Pescia, che da tempo necessita della realizzazione di un nuovo plesso scolastico da destinare a succursale al fine di decongestionare le attuali sedi della scuola. Tornando a Pistoia, sono previsti 250mila euro per la progettazione esecutiva ed adeguamento strutturale e normativo della sede del liceo classico Forteguerri di Pistoia. Insomma una mappa complessa che richiederà il massimo sforzo organizzativo alle scuole per riuscire ad organizzare le lezioni nonostante i cantieri previsti nelle scuole. Disagi che si accumuleranno nei prossimi anni, ma che restituiranno al territorio, dopo decenni, scuole nuove, sicure ed efficienti.

Michela Monti