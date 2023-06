La magia dell’opera lirica Concerto in piazza Duomo E poi la tournée in Cina

Il conte d’Almaviva, Rosina, don Bartolo, ma soprattutto Figaro, il barbiere più famoso del mondo, ma anche il più astuto e simpatico, sempre pronto ad elargire consigli, animeranno una delle serate clou dell’estate pistoiese, quella di martedì 4 luglio (ore 21.30), che vedrà il ritorno dell’opera lirica in piazza Duomo, con il Barbiere di Siviglia, di Gioacchino Rossini.

Ad organizzare l’evento è l’associazione pistoiese "Armonie in villa". Il presidente della stessa associazione, Costantino Frullani, ha illustrato l’iniziativa nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli e la consigliera comunale Emanuela Checcucci (commissione cultura).

"Abbiamo voluto continuare la tradizione dell’opera lirica in piazza del Duomo - ha detto Frullani -, proseguendo il nostro cammino avviato nel 2014". Il maestro Stefano Bartolucci sarà il direttore musicale e concertatore, mentre la regia è affidata a Giuliano Ferri. La compagine musicale sarà composta oltre che da 40 musicisti, da un doppio cast di cantanti, regista, scenografo, direttore di orchestra e il coro Città Futura di Vallefoglia Pesaro. In orchestra saranno presenti, oltre ai professori d’orchestra, anche alcuni studenti di conservatori italiani appena diplomati. Il cast presente a Pistoia sarà composto da Emanuele Giannino nel ruolo del Conte d’Almaviva, Federica Sardella in quello di Rosina, poi Carlo Morini sarà Figaro, Alberto Bianchi interpreterà Bartolo, Gianandrea Navacchia sarà Fiorello e Basilio, Elisa Serafini interpreterà Berta, accompagnati dal coro Vallefoglia. L’evento rientra nel più ampio calendario "Pistoia-Estate in città".

La data di Pistoia sarà la prima rappresentazione di una lunga tournée cinese che l’associazione "Armonie in Villa" e la sua orchestra, la Domenico Scarlatti, oltre alla collaborazione dell’orchestra Raffaello di Pesaro, inizieranno il 27 luglio per concludersi il 9 settembre. In Cina l’opera verrà rappresentata 27 volte, partendo dalla città di Kunming, passando per Chongging ,Shangai, Xian e terminando a Hong Kong. Armonie in villa, che a Pistoia dal 2014 ha messo in scena Pierino e il lupo, La Traviata, Cavalleria Rusticana e l’omaggio a Ennio Morricone, non è nuova a queste esperienze; nel 2018 ha organizzato una tournée di circa 30 giorni, promuovendo la musica Italiana all’estero con un concerto lirico sinfonico.

Patrizio Ceccarelli