La macelleria di Romolo "Ecco gli ingredienti per resistere in centro"

"Come si resiste alla crisi? Puntando sulla qualità dei prodotti e del servizio, ma anche attraverso l’adattamento ai tempi che cambiano. Non possiamo pensare che il nostro ruolo sia lo stesso rispetto al passato: solo con la flessibilità e tanta passione nel proprio lavoro si riesce a restare in piedi".

Parola di Romolo Mattei, titolare dell’ultima macelleria ancora aperta sulla Sala dopo la chiusura di quella in mano a Giovan Battista Bisogni, ubicata in via di Stracceria e costretta a calare definitivamente la saracinesca nello scorso agosto per questioni economiche, ma non solo.

Fra i motivi che hanno spinto il 74enne a cessare l’attività anche la concorrenza spietata dei supermercati: un punto questo che non sembra far particolarmente paura a Mattei, che possiede pure una norcineria in via Porta Carratica.

"E’ vero che magari diverse persone non hanno tempo di fermarsi prima al negozio di alimentari, poi al forno e infine in un altro tipo di bottega, ma comunque i clienti abitudinari non mancano. Sono soprattutto gli anziani, che da anni vengono a fare la spesa in centro in questo modo – racconta Mattei, la cui macelleria si trova in via dei Fabbri –. Passano spesso, quasi tutti i giorni, perché preferiscono le piccole realtà di vicinato, dove non solo la qualità della merce è più alta, ma viene garantito un servizio efficiente e caloroso".

"Da questo punto di vista mi sento fortunato – aggiunge –: io lavoro quasi sempre in norcineria, mentre in macelleria stanno due dipendenti davvero validi". Ma manca un altro ingrediente per spiegare il segreto che sta dietro alla resistenza caparbia dell’ultima macelleria nel cuore della città.

"Visto che i clienti spesso hanno poco tempo per cucinare, facciamo trovare sempre loro prodotti pronti a cuocere. Ormai le macellerie devono poggiarsi molto su questi. Non si può pretendere che ci siano le solite richieste di una volta".

Quando ad esempio è stata inaugurata la macelleria adesso in mano a Mattei, subentrato alla vecchia gestione da una decina d’anni. "Questa macelleria è una delle più antiche mai aperte in centro a Pistoia, avrà almeno 100 anni. Un tempo era chiamata l’Antica Macelleria Baldi", spiega Romolo.

"Per quanto mi riguarda invece ho avviato l’attività della norcineria in via Carratica da oltre 50 anni, per la precisione nel 1974 – conclude –. Quella per questo lavoro è una passione che ha sempre contraddistinto la mia vita e spero che venga capito dai clienti".

Francesco Bocchini