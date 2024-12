La Larcianese sfida il Casalguidi: ritorno di Porciani e debutto di Marouf

La Larcianese scenderà in campo "Barni" di Casalguidi, domani alle ore 14:30 contro i locali gialloblù guidati in panchina da mister Marco Benesperi, ex viola sia da giocatore che da allenatore. La Larcianese riavrà a disposizione il capitano Thomas Porciani, dopo le tre giornate di squalifica, ed anche il centrocampista Filippo Ferraro che ha smaltito l’infortunio muscolare. Mister Maurizio Cerasa non avrà invece a disposizione il centrocampista Alberto Marianelli, che deve ancora scontare una giornata di squalifica. Il nuovo acquisto, l’esterno sinistro classe 1996 Youssef Marouf, ex Candeglia, Amici Miei e Lampo, sarà già a disposizione per la trasferta di Casalguidi.

Ex di turno oltre al mister Benesperi, ed al preparatore dei portieri Simone Barni, anche i giocatori Mattia Massaro, Michael Fusco da una parte, in viola giocano gli ex Matttero Tersigni e proprio l’ultimo arrivato Marouf. A secco di vittorie dal 10 novembre scorso, giorno in cui riuscì a battere la Lunigiana Pontremolese, il Casalguidi vorrebbe festeggiare nuovamente i tre punti, per rimanere nelle zone tranquille della classifica e per mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive di misura.

Trasferta per la Lampo Meridien, la formazione allenata da Mister Magrini giocherà sul campo del Viaccia, formazione che occupa l’ultimo posto nella classifica generale. Nell’ultima giornata di campionato è stata sconfitta per una rete a zero dal Montecatini. Nella Lampo giocherà dal primo minuto il neoacquisto, Manolo Benassi, difensore, classe 1992. Per lui un ritorno a casa dopo la stagione 2016/2017 all’ombra dei Giardinetti. In passato ha indossato le maglie di Camaiore, Lampo, Sporting Bozzano, River Pieve con cui ha vinto il campionato di promozione, Cuoiopelli, Cenaia vincendo il campionato di Eccellenza e Viareggio dove lo scorso anno ha raggiunto il suo secondo titolo di promozione. Per quanto riguarda le assenze non sono disponibili gli infortunati Dingozi e Notarelli, lo squalificato Benvenuti. Da valutare le condizioni fisiche del portiere Tirabasso, assente nell’ultima giornata di campionato.

Il primo e tuttora unico successo dell’Intercomunale Monsummano in campionato è addirittura datato 3 novembre, giorno del 3-0 rifilato al Viaccia. I ragazzi guidati da mister Scintu devono iniziare a fare punti pesanti, se vogliono venir via dal penultimo posto in classifica, e sperano di farli questa domenica contro la Real Cerretese, che gli amaranto dovranno affrontare tra le mura amiche dello stadio "Strulli".

Opposta è invece la situazione del Valdinievole Montecatini, promosso a pieni voti l’ultimo trittico di partite. La squadra è ora pronta per la prossima sfida di campionato sul campo del Firenze Ovest. Si tratta di un avversario che in classifica si trova in piena zona play out ma che domenica scorsa ha vinto sul campo dell’Urbino Taccola. Ad oggi la formazione allenata da mister Angiolini sul proprio terreno ha vinto una sola volta, ma non c’è da cantare vittoria anche se i termali sono lanciati perché le insidie sono sempre dietro l’angolo. Per mister Fabbri il turnover di coppa non dovrebbe aver pesato più di tanto sulle gambe dei ragazzi che sono pronti per lottare e continuare la striscia di risultati positivi. Dopo il passaggio ai quarti di coppa Italia lo spogliatoio biancoceleste è pronto per portare a casa l’intera posta perché se così fosse salirebbe a diciannove punti e metterebbe nel mirino il discorso play off: ma l’importante è restare con i piedi per terra.