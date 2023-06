La guida ai centri estivi Ricca offerta a Pistoia Divertimento e socialità Dopo la fine della scuola

Archiviato l’ultimo giorno di scuola (e in prossimità che lo sia anche per i più piccoli, intorno alla fine del mese), non è ancora tempo di stare "mani in mano". Largo quindi ai campi estivi che significano per tutti divertimento, socialità e condivisione della stagione più bella, l’estate, a partire dalle attività che meglio si conciliano con i gusti e le attitudini dei bambini. Sport di ogni tipo, sostenibilità, manualità, natura, ma anche meditazione e yoga: nell’offerta estiva pistoiese di campi per bambini e ragazzi c’è veramente di tutto. E allora, non pensando nostro malgrado di essere esaustivi nella carrellata, proviamo a raccontare almeno una buona parte di quel che offrono le associazioni e i gruppi sportivi nostrani.

Qui scuola Michelucci di via Modigliani, dove l’associazione Peter Pan investe in gioco, sport e natura con centro estivo rivolto ai bimbi e alle bimbe delle scuole elementari (dal 12 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto all’8 settembre; 349.5045806) in orario quotidiano 9-17. Tra le proposte ormai consolidate ecco tornare il Basket Camp di Wolf Basket, dal 12 giugno al 21 luglio, rivolto a una fascia 6-14 anni con momenti dedicati alla pittura, ai compiti, allo sport, all’inglese e pure alla riscoperta della socialità; disponibile anche offerta kids (3-6 anni), con svolgimento nei plessi scolastici "Ciari" e "Bertocci" (info: 331.2242339), e opzioni d’ingresso anticipato e uscita posticipata. All’insegna dello sport anche l’offerta dell’Ascd Silvano Fedi al centro sportivo Zelari di Chiazzano in un calendario che copre tutte le settimane dal 14 giugno al 4 agosto e dal 21 agosto all’8 settembre (5-13 anni; info: 328.8763332), così come per il "Della City Camp" a Monteoliveto, due settimane dal 12 al 23 giugno (orario 8.30-18; diverse opzioni anche sulla nostra montagna, www.gekgalandacamp.it), per l’Avis Volley e Volley La Fenice con svolgimento al Long Beach di via Don Milani dal 12 giugno al 28 luglio e dal 4 settembre al 15 presso (info: 347.5332873) e per il Centro Idea Danza di via Ariosto 15 a Pistoia con le diverse specialità di ballo per le settimane di luglio, più il periodo 4-8 settembre rivolto alla fascia 3-14 anni (dalle 8.30 fino alle 16, possibili entrata anticipata e pranzo al sacco; 335.6545685).

La natura fa la parte del leone nei centri del Ciuco Birbone per bimbi dai 6 agli 11 anni (tutti i giorni dalle 8 alle 16.30 in via Gora e Barbatole 321; informazioni al 380.3654034) tra orto e animali, all’azienda agricola Le Fontanelle a Castel di Cireglio comprensivo di yoga (340.3360033), presente pure nell’offerta del Centro estivo Aiko che ai piccoli di 6-11 anni propone nelle mattine del mese di giugno anche shiatsu bimbi, gioco-karate, ginnastica per la mente, attività motoria e lezioni giocose di giapponese (349.8327886). Nello ‘zoccolo duro’ dell’offerta il campo Hitachi Fun del Cral Hitachi (dieci settimane in tutto per età 4-13 anni, entrata dalle 7.30 uscita entro le 17.30; 351.8270336), quello della Cogis Montale (tutta l’estate in orario 7.30-18, partecipanti 5-13 anni; 0573.556790) e del Boschetto a Capostrada (otto settimane fino al 4 agosto per tutti i livelli, 5-13 anni). In ordine sparso la proposta dell’associazione Dodò rivolta ai bimbi dai 3 ai 13 anni per tutto il periodo estivo ogni giorno dalle 7.30 alle 17.30 (info: 339.2541124), del Centro Mati 1909 nella sede di via Bonellina tra aule e giardini con attività, tra le altre, di pet therapy, riciclo creativo e laboratori di cucina solo al mattino nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, prolungato al pomeriggio il martedì e giovedì (offerta per bimbi dai 3 agli 11 anni; 342.8110640) e del Funaro con corsi a giugno e nella settimana 3-7 luglio solo al mattino in orario 8.13 e per la fascia d’età 6-10 anni (info: 0573.977225, www.teatridipistoia.it).

Alla proposta di privati e associazioni si aggiunge infine quella pubblica, del Comune di Pistoia, raccolta sotto il nome di "Estate in gioco" con opportunità di inserimenti per i bimbi in età scuola dell’infanzia e per i piccolissimi 18-36 mesi che frequentano un nido o uno spazio gioco, con entrambi i genitori che lavorano dopo la chiusura estiva delle scuole e dei nidi, i cui termini d’iscrizione sono però già scaduti.

l.m.