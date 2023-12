La grande storia di Conad. Tra innovazione e crescita. Ecco la sede del futuro

Tutto iniziò qui, in questa città. Una grande storia toscana e italiana. Di crescita e di successo. Quella di Conad Nord Ovest che ieri ha presentato – nel nuovo auditorium della cooperativa, in Via Bure Vecchia Nord 10 – la sua sede legale, ampliata e rinnovata, simbolo di un viaggio lungo oltre 60 anni. Una sede grande e altamente tecnologica. Una sede in cui oltre 9.000 mq sono destinati a spazi ufficio, ampi e luminosi, sale riunioni attrezzate, e un piano dedicato alla scuola di formazione "Crescere Insieme". Questo piano include aule formative, una sala convegni con un grande auditorium e una lab-aula per la scuola di cucina.

Un luogo simbolo, la sede. Ma anche un laboratorio di idee per quella che è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5 miliardi di euro. Conad Nord Ovest per la sua sede legale di Pistoia, ha messo a punto un progetto ambizioso ed identitario. Il cuore del progetto è infatti la visione "Radici nel Futuro": un pay off che guida i progetti strategici ed il piano che li porterà a terra. Un manifesto, dunque, che ha ispirato la creazione di un ambiente non solo moderno e innovativo, ma anche profondamente connesso con le sue radici. Il tutto per riaffermare la strategia e l’impegno di realtà attiva e partecipe sul territorio. Le parole di Adamo Ascari, Ad Conad Nord Ovest spiegano tutto questo: "Le radici sono i nostri valori, i soci e le persone ed, in occasione dell’ampliamento della sede, abbiamo voluto mettere a punto un prezioso progetto identitario che desse forma e sostanza alla nostra mission, al nostro essere impresa nella comunità, alle nostre sfide future – ha detto –. La sede è infatti più di un semplice luogo di lavoro: è la nostra storia, la manifestazione tangibile della nostra visione, dove l’innovazione si fonde con i valori fondanti con lo sguardo rivolto al futuro. Siamo orgogliosi di presentare questo progetto che conferma e consolida la presenza di Conad Nord Ovest a Pistoia e il nostro investimento sul territorio, sulle nostre persone, con una grande attenzione agli aspetti di efficienza energetica e sostenibilità".

Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, il vicesindaco Anna Maria Celesti, il vicario episcopale, don Luca Carlesi, il Prefetto Licia Donatella Messina e il questore Marco Dalpiaz.