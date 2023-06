La grande sagra del pesce torna stasera in piazza "Cinquant’anni di storia"

Cinquantesima "Sagra del pesce" oggi in piazza Gramsci. E ci sarà lo storico fondatore: Giancarlo Tesi. Dalle ore 21 i volontari dell’associazione Lenza aglianese inizieranno la distribuzione (gratuita) del pesce fritto ai presenti in piazza. Un evento che ormai da più di mezzo secolo è diventato un simbolo per Agliana e per le zone limitrofe e che da sempre è legato alla festa patronale di Agliana, in onore dei santi Pietro e Paolo. C’è grande gioia, dunque, nella comunità locale perché l’ultima edizione (la 49°) della storica "Sagra del pesce" risale al 2018. Poi ci sono stati alcuni anni d’interruzione: nel 2019 sarebbe stata la cinquantesima edizione ma non venne organizzata, sono seguiti gli anni dell’emergenza sanitaria a causa del Covid. Un paio di edizioni erano saltate in periodi più lontani. Ora, la manifestazione più longeva del ‘Giugno aglianese’ che nelle precedenti edizioni ha distribuito gratuitamente quintali di pesce, fritto nel grande padellone, nella piazza centrale di Agliana, dimostra di resistere.

"Siamo soddisfatti – dice Lido Mencuccini della Lenza aglianese che da oltre quarant’anni è, con altri volontari, l’anima della manifestazione -. Avevamo la forte volontà di festeggiare la cinquantesima edizione della ‘Sagra’ e ci siamo riusciti, con tanto impegno, ma siamo contenti, anche perché potrà essere presente lo storico fondatore della manifestazione, Giancarlo Tesi. Il pesce, come nelle precedenti edizioni, ci viene fornito dalla ditta Ittipesca di Agliana e abbiamo un contributo della Banca Alta Toscana". La serata sarà animata da Michele Ranieri in concerto. Questi gli altri eventi di giovedì 29. Al parco di Carabattole rassegna di voci Elys’s talent night. Alle 23 spettacolo di fuochi d’artificio nell’area del Luna park. L’Estate aglianese continua con il Luna park fino al 2 luglio, mentre fino al 6 luglio prosegue il XIX Trofeo Giugno aglianese (1° Coppa Vannino) nell’area sportiva Edoardo Baldi. Dal 30 giugno al 9 luglio, in piazzetta Tucci c’è la ‘Festa amici miei’. Al parco di Carabattole gli eventi proseguiranno fino al 9 settembre.

Piera Salvi