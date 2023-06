Sagre in Toscana, cosa fare nel fine settimana

Firenze, 27 giugno 2023 – Entra nel vivo la stagione delle sagre e la Toscana ha sempre un menu molto ricco. Ecco una selezione di appuntamenti per il fine settimana (segnalazioni a [email protected]).

AREZZO

Tutte le sere dalle 19 al campo sportivo di Tegoleto, frazione di Civitella in Val di Chiana, la Festa al Tegoleto, che quest’anno celebra il mezzo secolo di vita. Stand gastronomico, giochi, balli, luna park, gara di briscola. La festa finisce domenica 2 luglio coi fuochi d’artificio.

FIRENZE

A Scandicci, nella frazione di San Michele a Torri, sabato e domenica 1 e 2 luglio si tiene la sagra del fiore di zucca fritto. Appuntamento al Circolo Uisp di San Michele a Torri, stand aperti dalle 17,30.

La sagra del tortello alla pelaghese si terrà a Pelago, al centro La Pira in via Vallombrosana, dal 30 giugno al 2 luglio e dal 7 al 9 luglio con stand aperti dalle 19,30.

A Boccagnello, località di Vicchio, il Lago Viola ospita la festa del cinghiale e del tortello. Sabato e domenica, prenotazioni 350.1933619.

A Reggello, nella frazione di Cascia, fino al 2 luglio si tiene la sagra del fungo porcino che festeggia 50 anni. Peraltro domenica 2 luglio, giorno di chiusura, ci sarà anche il Fierone di San Pietro, coi funghi in vendita, e la sera il Palio di San Pietro.

Aperta tutte le sere, finisce il 2 luglio la sagra della chiocciola a Spicchio, frazione di Vinci, con il ristorante aperto dalle 19,30. Appuntamento al parco dei Mille.

Sagra del pesce a Bassa, frazione di Cerreto Guidi, al campo sportivo: appuntamento il venerdì, sabato e domenica fino al 9 luglio, si cena dalle 20. Prenotazioni: : 389.6042044. Non manca la musica dal vivo.

GROSSETO

Sagra degli strozzapreti e dei prodotti tipici maremmani a Sticciano Scalo, frazione di Roccastrada, sabato e domenica 1-2 luglio. La sagra si tiene nella struttura polivalente in via Vecchia tutte le sere dalle 19,30, seguono spettacoli musicali.

LUCCA

A Paganico, frazione di Capannori, venerdì, sabato e domenica (con replica la prossima settimana) si tiene la sagra del tagliarino. Stand aperti a cena e musica per il dopo. Prenotazioni: 353.4564097.

Dal 30 giugno al 2 luglio a Querceta, frazione di Seravezza, torna la sagra della Quercia. Prodotti tipici ma impossibile non mangiare i tordelli, vera e propria specialità. Non mancano musica e intrattenimenti, si cena dalle 20 in via Alpi Apuane, prima del cvaalcavia, zona Croce Bianca.

MASSA

Dal 30 giugno al 9 luglio a Massa, nella frazione di Canevara, si svolge la sagra di Canevara, a base di specialità locali. Prenotazioni: 328.0360355. Appuntamento al campetto e nel salone parrocchiale di Canevara, si apre alle 18.

PISA

A San Giuliano Terme, nella frazione di Agnano Pisano, dal 29 giugno al 2 luglio spazio alla sagra del tortello, dello stinco e della birra artigianale. Stand aperti dalle 19,30 al circolo Arci La Pergola in via XXV Aprile.

Street food a Ponsacco, dal 29 giugno al 1° luglio in corso Matteotti. Cibo di strada, birra artigianale e specialità da mezzogiorno a mezzanotte, la sera musica e intrattenimenti.

A Bientina tutti i sabati e tutte le domeniche di luglio, ventesima edizione della sagra del totano fritto al campo sportivo di Bientina. Aperta a cena, prenotazioni al 347.0806375.

Alle Quattro Strade di Bientina torna la festa della bistecca e del frate, dal 30 giugno al 2 luglio; appuntamento al parco delle Sughere dalle 19,30.

Tutti i sabati fino al gran finale del 6 agosto Villa Campanile, frazione di Castelfranco di Sotto, ospita la Festa del Contadino-Antipasto Genuino, tra buona tavola e divertimento. Stand aperti dalle 19, appuntamento dietro alla chiesa di Villa Campanile nell'area del Quercione.

Ogni venerdì, sabato e domenica fino al 16 luglio la sagra della pizza, della birra e del melone retato si tiene a Orentano, frazione di Castelfranco di Sotto, allo Spazio Feste in via della Chiesa. Prenotazioni al 375.7266760. Non mancano musica e ballo.

PISTOIA

Sabato e domenica (e poi tutti i venerdì-sabato-domenica di luglio) a Pistoia c’è Sant’Agostino in Festa, tra cena e divertimento nella tensostruttura a fianco della chiesa di Sant’Agostino nella omonima zona. Stand aperto dalle 19,30. Dalle 21,30 musica e ballo.

Finisce il 2 luglio la sagra del pane toscano Dop a Borgo a Buggiano, tutte le sere dalle 19 al parco “Colombai” di Villa Ankuri, ingresso da via Falciano. Non mancano giochi per bambini e

PRATO

Fuori dal weekend, ma meritevole di segnalazione, è la manifestazione Da chiostro a chiostro organizzata lunedì 3 e martedì 4 luglio a Prato: è l'evento in cui gli chef e i maestri pasticceri pratesi presentano piatti della tradizione e nuove creazioni dolciarie negli spettacolari scenari di alcuni chiostri delle chiese del centro storico (San Domenico, Duomo e Sant'Agostino). Appuntamento dalle 19 alle 23, qui il programma.

SIENA

Dal 29 giugno al 2 luglio a Cetona, nella frazione di Piazze, torna la sagra del bico, il particolare pane povero cotto a legna simile alle piadine. Segue spettacolo musicale.