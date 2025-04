La 50ª edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana al via

Arezzo, 30 aprile 2025 – La 50ª edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana si appresta a vivere quattro giornate intense e ricche di iniziative. Dal 1° al 4 maggio, un fine settimana lungo da trascorrere nel centro storico di Anghiari, immersi nelle eccellenze dell’artigianato e passeggiando nel cuore di uno dei Borghi più Belli d’Italia. Tra vicoli e strade che profumano di storia, botteghe caratteristiche, dimostrazioni e masterclass.

Tra le tante iniziative in programma spicca quella che nella giornata di domani, giovedì 1° maggio, vedrà come protagonisti alcuni fabbri della Biennale Europea d'Arte Fabbrile che dalle ore 11:00 nella Piazzetta della Fonte, daranno vita a una dimostrazione di forgiatura dal vivo. Sotto gli occhi dei visitatori il metallo incandescente prenderà forma a colpi di martello, utilizzando una vera forgia. Ogni scintilla racconterà una tradizione che si rinnova, ogni pezzo creato sarà il frutto di esperienza, intuizione e profonda conoscenza della materia. Il pubblico potrà osservare da vicino l’intero processo di forgiatura, dalla rovente incudine fino al dettaglio più fine, in un dialogo continuo tra gesto e materia. Sarà un’opportunità imperdibile per ammirare da vicino l’arte antica della lavorazione del ferro battuto. Saranno inoltre esposti pregiati manufatti, frutto della maestria di fabbri italiani e internazionali che hanno partecipato negli anni alla Biennale, in programma nel 2025 dal 4 al 7 settembre a Stia”.

Domani si terrà anche la masterclass dedicata a sartoria e ricami, il giorno successivo sarà la volta dei laboratori di ebanisteria e intarsio, seguiti nella giornata di sabato 3 maggio da quelle dedicate a degustazione olfattiva, pittura su seta e ancora all’ebanisteria. Da domani a domenica sarà possibile ammirare la collaterale “I Mestieri dell’Arte fra Tevere e Arno”, con le 150 opere di artigianato artistico esposte nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Pretorio.

“Siamo molto felici della collaborazione con la Biennale Europea d'Arte Fabbrile, un’eccellenza assoluta del nostro territorio. I visitatori presenti alla Mostra – ha sottolineato Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo – potranno ammirare la forgiatura dal vivo e l’arte antica della lavorazione del ferro battuto. Sarà veramente una bella esperienza. Sono tanti i motivi per scegliere Anghiari in questo lungo fine settimana. Prima di tutto per immergersi nel mondo dell’artigianato con le dimostrazioni e con le eccellenze che caratterizzano le botteghe del nostro centro storico, ma anche per tutte le altre iniziative in programma, compresi la tombola e i fuochi del 3 maggio e l’appuntamento ciclistico con Asprevie previsto la domenica”.

Orario di apertura delle botteghe artigiane: prefestivi e festivi dalle 10:00 alle 19:30, feriali dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

Tutte le info su www.mostramercatovaltiberina.it.