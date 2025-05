Arezzo, 2 maggio 2025 – Doppio appuntamento con la Filarmonica Castiglionese che presenta il consueto raduno delle bande domenica 4 maggio, oltre ad una serata per tutti coloro che vorranno sostenere la filarmonica prevista per il 14 maggio al chiosco di San Francesco.

Come ogni anno ritorna il “Raduno Bandistico” organizzato dalla “Filarmonica Castiglionese”.

L’appuntamento è in programma per Domenica 4 maggio quando dalle ore ore 15.45 è prevista l’accoglienza in via Madonna del Rivaio, delle bande musicali che dalle 16.15 si esibiranno per le strade del paese. A esibirsi la Filarmonia “Guido Monaco” di Arezzo, la banda Musicale Passignano sul Trasimeno, la “Blue Diamond Majorettes di Rapolano Terme e Castelnuovo Berardenga e la “Società Filarmonica Castiglionese”. Le compagini musicali toccheranno i seguenti punti: Porta Fiorentina, Piazza del Municipio, Piazza del Collegio, Corso Italia, Porta Fiorentina fino a sfilare fino a Piazza del Municipio dove alle ore 18.00 è previsto il Concerto finale.

“Anche quest’anno riproponiamo questo appuntamento musicale che raggiunge il nono anno. Un pomeriggio di festa da vivere insieme alla popolazione” dichiara il Presidente della Filarmonia Castiglionese, Andrea Paglicci Reattelli.

Intanto già si pensa alla serata aperta a tutti coloro che vorranno sostenere la Filarmonica Castiglionese. L’appuntamento è previsto per il 14 maggio al chiosco di San Francesco.

“Non sarebbe ‘Maggio Castiglionese’ senza la presenza della Filarmonica che nei secoli ci ha accompagnato nei momenti salienti della nostra storia. Un plauso a tutti i musicisti che con la loro presenza diventano determinanti per la diffusione della cultura musicale e per la funzione di aggregazione e di partecipazione dei cittadini alla vita civile e sociale” conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.