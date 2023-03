La grande bellezza in scena a "La Pisaniana" Un intenso viaggio tra le nostre eccellenze

La magnifica Villa di Celle, a Pistoia, fa da scenario alla puntata de “La Pisaniana” in onda stasera alle 21 su 50Canale. Il programma, coprodotto dal circolo culturale di Area Vasta Filippo Mazzei, nel suo continuo mutare di luoghi e argomenti, questa settimana ha scelto la città delle piante per parlare di cultura del bello e di eccellenza. Nasce con la puntata di stasera, infatti, un progetto di quattro puntate dedicate alle dimore storiche della Toscana, il più grande museo diffuso che abbiamo, la nostra ricchezza. Ma insieme alle dimore stesse, la trasmissione darà risalto alle più prestigiose aziende e ai più quotati professionisti che dedicano la loro opera al recupero e alla manutenzione di questo patrimonio. Il racconto di storie, di conoscenze, dell’orgoglio di un territorio, di un certo tipo di turismo. A fare gli onori di casa, Stefania Gori, proprietaria della villa che custodisce tanto passato ma anche tante opere di arte contemporanea.

In trasmissione, a rispondere alle domande di Carlotta Romualdi, ci saranno: Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, che racconterà anche le politiche della sua amministrazione mirate al recupero di importanti beni architettonici della città; il Marchese Bernardo Gondi, Presidente regionale di Adsi, l’associazione delle dimore storiche italiane , che ci racconterà il difficile compito di chi investe impegno e denaro per mantenere castelli, ville, parchi di proprietà. Un bene privato ma importante per il paesaggio e per la collettività. A proposito di parchi e giardini, Francesco Mati di Mati 1909, eccellenza italiana nella produzione vivaistica di piante ornamentali, racconterà il lavoro della sua famiglia, da molte generazioni, sul fronte della realizzazione e cura di giardini di dimore storiche; Serena Zarrini, Presidente dell’Ordine degli architetti di Pistoia, testimonierà la prudenza e l’attenzione della sua categoria negli interventi strutturali periodicamente necessari su queste dimore prestigiose, beni, lo ricordiamo, sempre vincolati dalla Soprintendenza di competenza. Tra i presenti anche Simone Gualandi, Presidente nazionale dei giovani di CNA e titolare di Ecoprogetti srl, società di progettazione energetica, impegnata anche ad adattare interventi di efficientamento energetico a contesti di particolare rilevanza storica e culturale. Tra i contributi al dibattito, quello di Fabrizio Greco di Caparol Italia coinvolta nel recupero di Palazzo delle Trinità a Pistoia, quello di Tommaso Giusti Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Pistoia e di Tomaso Marzotto di Caotorta, Presidente provinciale ADSI- Pistoia. Collegata da Livorno la Ditta Frangerini mostrerà lo stato dei lavori di recupero delle Terme del Corallo a Livorno, gioiello Liberty e meta di vacanza nella belle époque. In “Terra Ambiente e Salute” la dottoressa Teresa Sichetti insieme alla professoressa Agnese Balducci ci racconterà una storia di generosità e di amore per gli animali. Infine, per terminare come sempre la puntata in cucina, la ricetta del Ristorante Toscana Fair, il ristorante di Mati 1909, a Pistoia.