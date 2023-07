La "Giostra" in lutto Addio a Vasco Santi cavaliere storico del rione del Grifone

Vasco Santi se n’è andato proprio il giorno dopo dell’inizio dei festeggiamenti in onore di San Jacopo. Lui cavaliere storico del rione del Grifone tra quelli che nei primi anni ‘70 diedero di nuovo vita alla Giostra dell’Orso dopo diversi anni di interruzione. Vasco Santi aveva 96 anni, era nato il 6 marzo del 1927 a Firenzuola, e dopo aver lavorato tanti anni in fabbrica a Prato per motivi di salute il medico gli consigliò di andare a stare in posto in Montagna, a mezza costa e Vasco insieme alla moglie Liliana, scomparsa tre anni fa, si trasferì a Cireglio negli anni ‘60 iniziando una nuova attività dando vita al ristorante Villa Fiorita poi Carta Gialla. Vasco aveva la passione per i cavalli e si divertiva a fare delle passeggiate nei boschi e quando venne deciso di riprendere la Giostra si ritrovò catapultato in questa nuova avventura.

Il Grifone mise in piedi una squadra rimasta nella storia: Vasco Santi, Roberto Pierattini e Costanzo Novi. Porta al Borgo tornò ad assaporare di nuovo il gusto della vittoria. Erano gli anni della rinascita della manifestazione in cui si correva per passione, per l’attaccamento ai colori, dove i cavalieri rimanevano sempre e solo nel rione di appartenenza e soprattutto dove c’era una grande rivalità ma anche un profondo rispetto. Anni belli ed è grazie a cavalieri come Vasco Santi e tanti altri di quegli anni che la Giostra è potuta tornare a splendere.

Vasco era uno di poche parole, non amava molto stare al centro dell’attenzione, preferiva i fatti alle parole. Carattere forte, deciso, quando prendeva una posizione la manteneva e la difendeva fino in fondo. Una profonda passione per i cavalli arrivata dal suocero che faceva il vetturino e portata avanti con grande voglia e tramandata poi al figlio Federico anche lui cavaliere del rione del Grifone e maniscalco di professione. Il Grifone perde un altro grande personaggio e la Giostra uno dei fantini che le hanno dato lustro. Vasco Santi lascia i figli Federico, Maila e Saura, i funerali sono fissati per domani pomeriggio nella chiesa di Cireglio.

Maurizio Innocenti