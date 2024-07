La Giostra dell’orso è biancoverde. Il Cervo Bianco domina e cala il tris

Il Cervo Bianco cala il tris e si aggiudica anche l’edizione 2024 della Giostra dell’Orso grazie ad un prova di potenza e di forza impressionante. Il rione di Porta Lucchese ha preso in mano la corsa fino dalla prime tornate e non l’ha più mollata fino alla fine non lasciando scampo agli avversari. Il Cervo Bianco chiude con 27 punti che significa a punteggio pieno, stabilendo un nuovo record per l’attuale ’versione’ della Giostra. Una vittoria meritata, mai messa in discussione nonostante il Grifone ci abbia provato a rendere più combattuta una Giostra che ha avuto un solo padrone.

Porta Lucchese completa una serata magica conquistando anche lo Speron d’Oro con Marco Innocenti nonostante anche gli altri cavalieri del Cervo (ovvero Tommaso Suadoni e Alessandro Culatore) abbiano totalizzato nove punti. Ma Innocenti (foto in basso) è stato appunto il più veloce. Partenza con il botto per il Cervo Bianco che chiude le prime sei tornate a punteggio pieno, 9, punti). Il Grifone prova a tenere il passo ma non è preciso sul bersaglio e si ferma a quota 7 punti seguito dal Leon d’Oro con 6 e il Drago chiude la fila con 5 punti. Tanti gli interventi per risistemare la pista con il trattore che viene chiamato ogni due tornate. Il primo colpo di scena arriva all’ottava tornata quando il Drago manda in pista la riserva: Guido Gentili prende il posto di Niccolò Francesconi. Il Cervo Bianco, intanto, prosegue la sua cavalcata inanellando un’altra tornata a punteggio pieno scavando già un solco importante con gli avversari.

Il Grifone non molla e con Chiara Bartoletti va a prendersi 3 punti preziosi come l’oro che consentono a Porta al Borgo di rimanere in scia. Una tornata che purtroppo vede l’infortunio ad Aurelio Nencini del Drago che sbatte il ginocchio contro la staccionata ma per fortuna per il cavaliere di Porta Carratica non si tratta di niente di grave. La marcia del Cervo Bianco è inarrestabile, dopo 12 tornate chiude ancora a punteggio pieno,18, segue il Grifone a 14 punti, il Leon d’Oro a 13 e il Drago a 10 punti. Porta Lucchese non solo si dimostra più veloce ma non sbaglia un bersaglio e per gli altri rioni si fa sempre più difficile riuscire a rimanere in corsa.

Alla tredicesima tornata il Leon d’Oro regala la soddisfazione a Matile Privitera, 15 anni, di entrare in piazza. A farle posto il capitano di Porta San Marco, Gianni Simone. Melissa porta a casa 2 punti e l’ovazione di tutta Piazza del Duomo che le tributa un lunghissimo applauso. Il Cervo Bianco, intanto, si prende altri tre punti con Marco Innocenti e continua la sua Giostra perfetta. Il risultato finale vede il Cervo Bianco con 27 punti, il Grifone con 20, il Leon d’Oro con 19 ed il Drago con 17.

Maurizio Innocenti