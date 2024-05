La Giostra dell’Orso 2024. Scelto l’artista per il Palio. La Nigro firma il Drappo

La Giostra dell’Orso ha il suo artista. Sarà realizzato dalla pittrice pistoiese Anna Nigro il tradizionale Drappo dell’edizione 2024. Questo l’esito del bando che si era aperto nel mese di aprile e al quale hanno risposto sette artisti toscani, originari non solo di Pistoia ma anche di Firenze e Siena.

Unanime il responso della commissione giudicatrice presieduta dal presidente del comitato cittadino che, nei giorni scorsi, si è riunita per prendere in esame i bozzetti pervenuti, tutti comunque valutati di grande pregio e ispirati all’artista Marino Marini. Il drappo sarà realizzato da Anna Nigro entro metà giugno e quindi consegnato alla città, per andare ufficialmente al Rione che il 25 luglio uscirà vincitore dalla Giostra dell’Orso. L’artista pistoiese si era aggiudicata la realizzazione del ‘cencio’ già in altre edizioni, ultima delle quali quella del 2019.

Il bozzetto vincitore – viene spiegato – contiene tutti gli elementi previsti dal bando, quindi l’immagine di San Jacopo, la denominazione della città di Pistoia, i colori dei quattro Rioni e l’anno della manifestazione, con riferimento alla corsa dei cavalli. "E’ stato anche ben rappresentato – sottolinea la commissione – l’elemento di novità per l’anno in corso, ossia il riferimento all’artista pistoiese Marino Marini, inserito per rilanciare la Giostra al di fuori della mura cittadine su un piano nazionale, considerando il valore che viene riconosciuto all’eredità intellettuale di questo grande artista".

Il bozzetto di Anna Nigro, infatti, contiene una dedica speciale al cavallo, così tanto amato dai Rioni e il 25 luglio protagonista della Giostra sulla terra di piazza del Duomo. Ora occhi puntati sull’eventi.