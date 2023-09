La Fortezza Santa Barbara apre le porte Giochi e divertimento per i piccoli e le famiglie

Due pomeriggi "extra" per godere di uno spazio dal grande fascino quale è la Fortezza Santa Barbara a Pistoia. Nell’ambito infatti della rassegna "Incontriamoci in Fortezza" sabato 9 e 16 settembre la fortificazione pistoiese sarà straordinariamente aperta anche in orario pomeridiano, dalle 14.30 alle 18.30, in continuità con il consueto orario settimanale. L’appuntamento del 9 settembre prende il nome di "Giochiamo insieme con bambini e famiglie", mentre alle 15 del sabato successivo è fissata una caccia al tesoro (gradita la prenotazione allo 0573.24212, attivo dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedi al sabato). La Fortezza è aperta dalle 8.30 alle 13.30, gratuitamente.