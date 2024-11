La fondazione Poma ospita la "Babel"

Inaugurata alla Fondazione Poma di Pescia la mostra "Babel. Un viaggio onirico nelle città invisibili" con protagoniste le opere di Francesco Forconi, in arte Skim. L’esposizione, curata da Simone Teschioni Gallo, nasce e prende ispirazione dal testo "Le città invisibili" di Italo Calvino, da cui l’artista traduce in chiave pittorica l’essenza del racconto, declinandolo attraverso la sua tavolozza nell’universo di segni e colori abitato dal Kaos armonico, codice genetico e alfabeto proprio di Skim. Un linguaggio che prende forma e si sviluppa in una serie di architetture sognanti tra dipinti e carte nautiche, che tracciano la rotta verso questo mondo dominato di sogni e racconto". La mostra è visitabile fino al 23 febbraio 2025 nei seguenti orari di apertura: dal mercoledì al sabato 10-12.30 e 15.30-22, domenica 10-12.30 e 17.30-22.