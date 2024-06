La destra fa autocritica. Gli altri preparano il lavoro

Simona De Caro ha vinto con i voti di Fratelli d’Italia. È questo il primo dato dell’analisi a caldo che i 4 candidati che hanno perso la competizione contro il sindaco uscente e riconfermato al primo turno hanno fatto già alla prima lettura dei dati non ufficiali che di volta in volta giungevano dalle varie sezioni. Il Pd ha ribaltato dunque il risultato delle Europee a Monsummano dove Fratelli d’Italia aveva in alcune sezioni uno stacco anche di oltre 15 punti percentuali rispetto al centro sinistra con un plebiscito favorevole a Giorgia Meloni. "Io ho detto ai miei domenica sera di restare cauti – ha detto Paolo Venturini, il vero sfidante di De Caro – perché le Comunali sono un’altra cosa. Ha vinto prendendo i voti di cittadini che avevano votato a destra per le europee tanto che FdI è passata dal 32% al 13% e a me è mancato il 19% di voti proprio di Fratelli d’Italia. Io la vivo come una sconfitta perché non c’è stato nemmeno il ballottaggio come invece ci fu nel 2019. Avevo tanti bei progetti per la città. Valuterò di portarli comunque avanti come opposizione, se me lo lasceranno fare". Il dato su Fratelli d’Italia è sconcertante perché cittadini che hanno votato a destra per il governo, hanno votato poi a sinistra per il sindaco. Deluso anche Alberto Graziani per il risultato dei 5 Stelle. "I numeri parlano da sé – ha detto Graziani – abbiamo un risultato lontano anche da quello regionale e con tutta probabilità non saremo presenti nemmeno all’opposizione. Rivendico solo i toni della nostra campagna elettorale che sono stati sobri ma credo che nessuno di noi è riuscito a portare gli astensionisti a votare e questa è una sconfitta".

L’unico che ha accettato bene il risultato è stato Angelo Di Bianca del Pci ha detto "almeno il sindaco è di sinistra perché i risultati delle europee facevano pensare a tutt’altra fine per il Comune. Noi speravamo in un risultato migliore ma non ci scoraggiamo, abbiamo fondato la sezione Valdinievole e continueremo a lavorare". Dello stesso principio anche Romolo Papaleo di Fronte del Popolo, che dice "non si capisce questa discrepanza tra le europee e per il Comune. Ho l’impressione comunque che le liste civiche non riescano a sfondare e forse questo è un sintomo che la gente vuole affidarsi a partiti organizzati. Noi però abbiamo posto le basi per il futuro".

Arianna Fisicaro