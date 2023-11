La delegazione del Cesvot va in trasferta

Il ciclo di incontri "Cesvot vicino a te", organizzato dal Centro servizi per il volontariato, fa tappa a Pescia. Mercoledì 15 novembre, alle ore 16, nella sala consiliare del Comune, la delegazione di Pistoia del Cesvot incontrerà associazioni, cittadini e amministratori locali per far conoscere i servizi del Cesvot e la sua attività a sostegno del volontariato. E’ una importante occasione per conoscere più a fondo il funzionamento della rete del volontariato che, nel nostro territorio, fornisce un fondamentale sostegno alle politiche per il benessere e per la cultura messe in atto dal Comune.

"Il nostro territorio vanta la presenza di numerose realtà associative che rappresentano per il Comune una risorsa indispensabile all’attuazione di politiche in ambito sociale, dello sport, della cultura e valorizzazione del territorio – osserva l’assessore con delega all’associazionismo Cristiana Inglese (foto) –. Il pilastro di queste politiche è il lavoro di rete tra Comune e volontariato, ed è quindi importante che le associazioni siano adeguatamente supportate e messe in grado di svolgere al meglio la propria attività. Per questo invito tutte le associazioni del territorio a partecipare all’incontro di mercoledì, nel corso del quale saranno fornite informazioni utili su tutti i servizi offerti da Cesvot, ma anche sulle nuove opportunità per il volontariato nate con la recente Riforma del Terzo Settore".