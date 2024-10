La Corsa dei camerieri. Pomeriggio di festa

E’ spuntato anche il sole ieri pomeriggio per accompagnare la tradizionale Corsa dei camerieri degli studenti-atleti dell’alberghiero Martini. Un evento organizzato dall’associazione Incanto Liberty in collaborazione con la social media Tv Televisium e il supporto dell’alberghiero, seguito da almeno 300 persone. Due le categorie: maschile e femminile. A dare il via, il preside Riccardo Monti. Presente a nome dell’amministrazione l’assessore allo sport Marco Silvestri. Un saluto è stato portato anche dall’ex sindaco Luca Baroncini con Karim Toncelli. Fondamentale l’apporto delle associazioni professionali del territorio Amira e Aibes. A supportare gli alunni, i docenti di sala Daniele Cecchi, Massimo Paccagnini, Alessandro Trinci e Federico Bocciardi. E, naturalmente, Tommaso Natalini. E’ la tredicesima edizione di una manifestazione intitolata a Nerio Natalini, indimenticato insegnante dell‘istituto Martini. Una figura esemplare. Prima, seconda e terza sono risultate: Erika Poli, Valentina Serafino e Camilla Sordo. Nel maschile, sul podio sano saliti: Juan David Colucci, Alessandro Moriconi, Edoardo Cioni. Un premio è stato riservato anche all’alberghiero. A ritirarlo, il dirigente Monti. Ogni studente-atleta rappresentava un‘attività imprenditoriale. Generosi molti negozi del centro e attività alberghiere e ristorative. Tanti i premi speciali in ricordo di persone che si sono distinte in città in questo ambito. Introdotto un nuovo riconoscimento dedicato ad una figura indimenticabile, Gianpaolo Becchi in arte Ramon, che ha rappresentato per anni l‘innovazione in Valdinievole, lanciando locali di cui tutt‘ora si parla con nostalgia. Il premio "Carisma e Professionalità" (vinto da Alessandro Moriconi) è stato consegnato ieri da Manuel, figlio di Ramon. "Eleganza e Portamento" (vinto da Alessio Romani e Azzurra Cammilli) è stato dedicato a Stefano Biondi come l‘anno scorso.

Giovanna La Porta