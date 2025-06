La Coccinella, il restyling. Servono due anni di lavori

PISTOIACon inizio dei lavori previsto verosimilmente verso ottobre, come dichiarato in una recente assemblea pubblica proprio nella frazione di Bonelle, il Comune di Pistoia ha fatto partire la procedura per il bando di gara per l’adeguamento statico e miglioramento sismico della scuola dell’infanzia "La Coccinella". Si tratta di una manutenzione straordinaria, finalizzata a potenziare la sicurezza dell’edificio scolastico in un’ottica di prevenzione sismica e adeguamento alle più recenti normative tecniche in materia.

Complessivamente è un investimento di un milione e 600mila euro (di questi, un milione e 30mila euro arrivano da fondi europei Fesr 2021-27) e la gara si concluderà il prossimo 3 luglio. Secondo quanto previsto dal progetto, il cantiere avrà una durata di due anni con l’obiettivo di portare l’edificio ai livelli di sicurezza richiesti dalle normative vigenti. In particolare, l’adeguamento statico riguarda la capacità della struttura di resistere alle sollecitazioni verticali e orizzontali, mentre il miglioramento sismico mira ad aumentare la resistenza dell’edificio in caso di sisma. "L’intervento – dichiara Alessandra Frosini, assessore all’edilizia scolastica – prevede una serie di opere strutturali e funzionali. Tra queste, l’introduzione di nuovi elementi sismoresistenti, la realizzazione di solette armate in calcestruzzo alleggerito sui solai, il rinforzo delle travi, la ricostruzione di porzioni ammalorate della struttura, la messa in sicurezza dei nodi tra elementi portanti e l’utilizzo di tecnologie innovative per aumentare la resistenza dei componenti esistenti. Saranno, inoltre, sistemati elementi secondari come tettoie, tamponamenti e frangisole, oltre allo sfondellamento dei solai".

Ci saranno anche modifiche interne con nuove aperture, la ridefinizione di alcuni vani: le opere saranno progettate in modo da garantire la piena funzionalità della struttura e il mantenimento delle attività scolastiche nella parte attualmente in uso.

