"La chiave di volta è stata l’aver lottato uniti"

La vittoria degli operai della Vot International è anche la vittoria del sindacato Sudd Cobas guidato da Luca Toscano, in prima linea fin dal giorno zero per portare avanti questa lotta.

Toscano, siete soddisfatti del risultato raggiunto?

"Assolutamente sì. Un risultato che dimostra due cose: la prima è che i diritti arrivano dalle lotte, come le precedenti generazioni ci hanno dimostrato; la seconda è che il ruolo dei sindacati è quanto mai importante".

79 contratti regolari non sono una bazzecola: come si è giunti questo traguardo, non certo scontato visto il diverso epilogo di altri casi simili?

"Perché è ’saltato il tappo’. I fronti aperti nella piana sono tanti e la somma delle varie lotte ha fatto sì che si risvegliasse anche il territorio. La mobilitazione della comunità è stata fondamentale, dai cittadini alle associazioni fino alle istituzioni. La chiave di volta è stata quella di non lottare da soli, di non essere più invisibili".

Ci parli dei fronti aperti.

"A Campi Bisenzio c’è il caso dei lavoratori di due ditte fornitrici di Montblanc, licenziati dopo aver ottenuto più diritti. E poi la stamperia ’Arte93’ a Prato, in presidio permanente contro le 12 ore di lavoro al giorno, nonché la tessitura Welltex, sempre a Prato, che rischia di essere smantellata dopo i licenziamenti. Infine il caso Iron & Logistic a Montale: siamo alla sesta notte di presidio per vigilare sui macchinari ed evitare che la proprietà porti via tutto per chiudere i battenti e, magari, riaprire poco più in là con un nome diverso. E gli stessi soprusi".

In alcuni casi, i risultati ottenuti sono stati cancellati con un colpo di spugna. Può succedere pure con la Vot?

"La possibilità c’è, ma non abbiamo paura. L’unica garanzia di tutela è la presenza quotidiana dei sindacati nelle fabbriche. E se queste ’società fantasma’ non hanno intenzione di regolarizzarsi, siamo pronti a portare la lotta dai committenti".

albe