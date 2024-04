"La Casa della Salute irraggiungibile"

Protestano molti cittadini per l’impossibilità di mettersi in contatto per telefono con la Casa della Salute di via Montalbano. "Per giorni ho chiamato al numero fisso, ma non mi ha mai risposto nessuno – spiega Fulvia Fedi – dovevo prendere l’appuntamento con il mio medico di base che ha lì l’ambulatorio e non è stato mai possibile. Anche la App che dovrebbe servire a prendere appuntamento via internet non ha mai funzionato in quei giorni". Per poter fissare una visita con il medico di famiglia è stata costretta ad andare di persona alla Casa della Salute, pur con una brutta bronchite. "Il mio medico di base era andato in pensione e ancora non avevo il cellulare del nuovo dottore. Quando sono arrivata alla Casa della Salute, dove sarebbe consigliabile non andare di persona anche, altra nota dolente, per lasciare liberi i pochi spazi disponibili per il parcheggio ai sanitari e alle urgenze, alle mie rimostranze mi è stato risposto che non rispondono più al telefono perché non ne hanno il tempo. Eppure anch’io pago le tasse per avere il servizio sanitario pubblico. Ho trovato poi molta comprensione e gentilezza da parte del nuovo medico". La lamentela si somma a quella di molti altri cittadini, che riscontrando anomalie nel funzionamento della App si recano direttamente agli ambulatori della Casa della Salute senza appuntamento, ritrovandosi a sopportare lunghe attese. "I problemi qui si sommano – osserva un anziano cittadino – per i medici di famiglia che vanno in pensione o che cambiano sede non riescono a trovare i sostituti, quelli che restano hanno troppi assistiti e al Cup ci sono pochi impiegati per una città come Quarrata" .

D.G.