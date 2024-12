La carica dei 44 commercianti. Tutti insieme in un’associazione. Sono più della metà del paese

E’ nata l’Associazione Commercianti Montalesi con lo scopo di promuovere il paese e la prima iniziativa è un Mercatino di Natale che invaderà le vie del centro e la piazza domenica 8 dicembre dalle 10.30 alle 20. Il fatto che i commercianti si uniscano per una causa comune rappresenta una novità assoluta per Montale. Più della metà degli esercizi commerciali del paese hanno già aderito all’associazione che comprende al momento 44 esercenti, un numero destinato ad aumentare in breve tempo visto l’interesse suscitato dalla nuova realtà. E’ possibile che nel prossimo futuro si uniscano anche aziende produttive, in particolare nel settore agricolo. Fin dalla prima riunione dei commercianti l’idea di unirsi per promuovere Montale ha suscitato entusiasmo e una partecipazione superiore alle aspettative. L’associazione si è costituita con un atto ufficiale nello scorso ottobre con un direttivo composto da Elena Lenzi, Arianna Agnorelli, Elena Regolini, Francesca Nardi ed Emilio Bertini con il ruolo di presidente. Da segnalare tra l’altro la netta maggioranza femminile nel direttivo. "Fin dalla prima volta che ci siamo riuniti c’è stata condivisione sull’obiettivo di fare rete – spiega il direttivo – con l’intento comune di promuovere il territorio. In questo momento e nella situazione economica attuale tutti sentiamo il bisogno di essere coesi. A Montale esistono potenzialità notevoli in termini di qualità, di idee e di capacità di innovare che noi vogliamo coagulare in un impegno che pensiamo sia utile non solo ai commercianti, ma all’intera collettività". Quella dei commercianti si definisce infatti un’associazione culturale i cui obiettivi non hanno una natura corporativa, ma mirano a creare degli eventi in paese che non siano episodici ma abbiano continuità, restando come appuntamenti fissi anche nei prossimi anni.

"Puntiamo sulla qualità più ancora che sul numero delle iniziative – dicono i commercianti – cominciamo con il mercatino di Natale e stiamo pensando ad un altro evento in estate". Il Mercatino di Natale di domenica è un inedito per Montale e rappresenta l’esordio per l’associazione che ha compiuto un notevole sforzo organizzativo. Il mercatino occuperà l’intero centro del paese da via Martiri della Libertà a via IV Novembre e via Masini, inclusa la piazza Matteotti. Saranno esposti prodotti dell’artigianato, dell’ingegno e della fantasia, oggetti da regalo, decorazioni natalizie, vintage, opere artistiche e naturalmente i prodotti dei commercianti montalesi comprese le specialità gastronomiche locali che potranno essere gustate nel lato ovest della piazza. Il centro del paese sarà adornato con le piante ornamentali fornite e allestite in modo del tutto gratuito dalla ditta "Vivo Piante Società Agricola" di Pistoia. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Montale. In caso di maltempo, rinvio a domenica 15 dicembre.

Giacomo Bini