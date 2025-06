La banda di Fognano festeggia. Concerti e una mostra. Il calendario per i 140 anni

La Banda Verdi di Fognano compie 140 anni e festeggia il prestigioso anniversario con una serie di iniziative che dureranno fino a novembre. Il primo evento è in programma domani, lunedì 9 giugno, con un concerto in piazza alle 21,30 durante la festa delle Quarantore. La Banda Verdi ha creato per il suo 140esimo compleanno uno speciale logo che è stato stampato su diecimila bustine di zucchero che verranno distribuite nei bar del territorio di Montale oltre che su molte magliette realizzate per l’occasione. Una mostra di foto dei momenti più importanti della lunga storia della Banda di Fognano verranno collocate negli spazi espositivi nella piazza centrale del paese durante tutto il mese di giugno.

Un secondo concerto è in programma alla villa Smilea il 28 giugno, alle ore 18, insieme con la banda di Montemurlo con cui quella di Montale è legata da anni da un rapporto di amicizia. Nell’occasione sarà presente anche l’associazione Spalti che è impegnata nel sostegno alle persone affette da Sla. Nei giorni dal 4 al 6 di luglio la Banda Verdi effettuerà un viaggio in Calabria, nel paese di San Nicola dall’Alto in provincia di Crotone, luogo di origine del maestro della banda Mario Scavuzzo, per uno scambio con la banda locale che restituirà la visita a Montale la settimana successiva.

Il 12 di luglio alle ore 21 è infatti previsto un grande concerto in piazza delle due bande di Fognano e di San Nicola dall’Alto. Un altro concerto con una banda tradizionalmente amica, quella di Montese, si terrà a settembre, il giorno 28, sempre a Montale per poi concludere il ciclo di eventi dell’anniversario con la tradizionale festa di Santa Cecilia il 23 novembre. La Banda G. Verdi di Fognano è composta da 52 suonatori di diverse generazioni, anzi con un’età media piuttosto bassa rispetto ad altre bande.

Uno dei punti di forza della banda di Fognano è la sua scuola di musica, intitolata a Romina Betti, che è in continua crescita con circa 100 allievi quest’anno e tanti corsi nuovi, compreso uno dei propedeutica per bimbi dai tre anni in poi. Il consiglio direttivo, presieduto da Alberto Barbani, comprende anche Carmine Taurone e Sandro Cosmai come vice presidenti, Claudio Centovalli, Sergio Cosmai, Paola Signori, Esterina Signorini, Maricla Franchi, Guglielmo Mainardi (segretario), Giorgio Mereu, Tanina Avellina, Ornella Niccolai (cassiera), Alessia Petruzzi, Sandro Sardi, Aldo Moncini e Giulia Torracchi.

Giacomo Bini