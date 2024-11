La Banca di Pescia cresce. Ecco quattro nuovi filiali: "Obiettivo più sviluppo"

Con il voto favorevole dei soci di Banca di Pescia e Cascina presenti all’assemblea, prende definitivamente forma il progetto di scissione parziale non proporzionale di Banca di Pisa e Fornacette. L’operazione prevede l’acquisizione, da parte di Banca di Pescia e Cascina, di quattro filiali, Lucca, Riglione, Cascina e Ponsacco, e l’ampliamento della compagine sociale. L’operazione ha visto coinvolti Banca di Pescia e Cascina insieme a Banco Fiorentino, con il coinvolgimento della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo e la supervisione della capogruppo Iccrea Banca, previa autorizzazione della Banca Centrale Europea.

"L’operazione consente di salvaguardare gli interessi dei soci, dei clienti e dei dipendenti della banca pisana- afferma il presidente Franco Papini -garantendo una prospettiva di crescita in un contesto di un rinnovato potenziale sviluppo. Nessuno sarà lasciato solo, dunque. Nella storia del credito cooperativo non è mai successo che fossero i soci o clienti, tantomeno i dipendenti, a subire un danno o una perdita di valore". Soddisfatto anche il direttore Antonio Giusti: "Le quattro filiali assicureranno un aumento dei volumi di quasi il 35%- aggiunge -In particolare, almeno 212 milioni di euro di finanziamenti a famiglie ed imprese, e 238 milioni di nuovi risparmi". I coefficienti di vigilanza si attesteranno, nel triennio 2025-2027, al 26,41% (Total capital ratio).

E intanto è stato annunciato l’invito rivolto ai per partecipare a ‘Buon Natale Socio 2024’, venerdì 6 dicembre alle 17,30. "Abbiamo voglia di stare insieme! Abbiamo voglia di salutarci con una stretta di mano e condividere eventi pieni di emozioni. Tra poche settimane sarà Natale". La location scelta, ritenuta funzionale e baricentrica tra le diverse aree di competenza della Banca, è il PalaTodisco di San Giuliano Terme; protagonista della serata, il comico Cristiano Militello, con monologo tutto da ridere. Un momento conviviale, per raccontare la Banca sul territorio e per uno scambio di auguri, cui i soci potranno partecipare anche con un accompagnatore. Ad aprire il pomeriggio, i saluti e gli interventi del presidente Franco Papini e del direttore generale Antonio Giusti, seguiti dallo spettacolo del comico. Al termine, alle 19 circa, sarà offerto un buffet, e a ogni socio sarà consegnato un omaggio. I soci potranno raggiungere il palasport con mezzo proprio, o con il bus organizzato allo scopo in partenza da via Salvo D’Acquisto, alle 16.30, di fronte al Mefit.

Emanuele Cutsodontis