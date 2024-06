Kursaal, si parte con i nuovi lavori. Sarà sede di Montecatini Parcheggi

Mentre Montecatini Parcheggi & Servizi si prepara a spostare nella parte storica del Kursaal baracca e burattini, restano irrisolte diverse questioni per l’immobile progettato dall’architetto Aldo Rossi. Un enorme spazio sotterraneo, di proprietà del Comune, che si estende per 1700 metri quadrati nell’area del Kursaal, è inutilizzato da ben 20 anni. Lo "scatolone", così è stato ribattezzato in città, all’inizio avrebbe dovuto ospitare un teatro, sul modello di quelli del periodo shakespeariano, come spiegò in consiglio comunale l’allora assessore all’urbanistica Riccardo Sensi, o una sala polifunzionale. Nel 2008, la commissione assetto del territorio, guidata dall’esponente di Forza Italia Maurizio Galligani, approvò una bozza di convenzione tra l’ente e la società Monaco, proprietaria dell’immobile.

Lo "scatolone", a cui l’amministrazione guidata da Ettore Severi aveva tolto il vincolo per la realizzazione di un teatro o uno spazio, sarebbe andato all’azienda, insieme ai 132 posti auto destinati a uso pubblico. Questo accordo sembrava non presentare alcun problema, fino a quando non ci si mise di mezzo la perizia fatta dall’agenzia del territorio.

La valutazione, infatti, assegnava allo "scatolone" un valore assai elevato, di gran lunga superiore a quello del salone storico del Kursaal. L’eventuale permuta rischiava di generare un vero e proprio danno erariale, con pesanti conseguenze.

Intanto, proprio nella torre centrale traslocherà presto la Montecatini Parcheggi & Servizi, partecipata del Comune, attualmente ubicata nell’immobile ex Lazzi.

I lavori inizieranno a luglio. Gianluca Calzolari, attuale amministratore della MP&S, ha suggerito di portare alla ex Lazzi la polizia municipale, per garantire nell’area sicurezza e decoro. Un percorso iniziato molti anni fa che sta per arrivare a conclusione.

"Ancora era sindaco Giuseppe Bellandi – spiega Calzolari – quando iniziarono i rapporti con la società Monaco in liquidazione, che è la proprietaria di tutti i beni residuali del Kursaal. Abbiamo ripreso in mano questa partita di cui erano scaduti i termini".

Giovanna La Porta