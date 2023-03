"Kabaret" il musical di Serena Carradori

Metti una brillante compagnia di artisti tutti rigorosamente pistoiesi, un grande classico del musical e una regista che ha calcato le scene di tutta Italia: sono i gustosi ingredienti di "Kabaret-Addio a Berlino", in scena stasera (ore 21) al teatro Arte Varia di Bottegone (Capannina di via Fiorentina 626), con l’adattamento e la regia di Serena Carradori. Lo spettacolo è liberamente ispirato a Cabaret, uno dei testi più riusciti della storia del musical, scritto da Fred Ebb e Joe Masteroff nel 1965 per le musiche di John Kander e la regia di Harold Prince. All’origine di tutto c’è il romanzo di Christopher Isherwood Goodbye to Berlin, ambientato nella Berlino del 1931: con sullo sfondo il nazismo nascente, il malfamato Kit Kat Club vede nascere la storia d’amore tra la cabarettista Sally Bowles e il giornalista americano Cliff Bradshaw. Celebre è la trasposizione cinematografica del 1972 che ebbe in Liza Minnelli una straordinaria protagonista. Serena Carradori ha messo a frutto la sua esperienza nel mondo del musical adattando il testo per allestire uno spettacolo fresco e avvincente dal primo all’ultimo minuto: merito anche di un cast giovane e appassionato. "Molti degli artisti in scena sono stati miei allievi per anni – spiega la regista –. Sono certa che questo sarà il primo passo di una compagnia di musical che si farà ammirare a lungo". Alessio Dessy interpreterà il Maestro delle Cerimonie, mentre nei panni di Sally Bowles ci sarà Lucrezia Barni. Vanessa Innocenti sarà la cattiva Claire, mentre il ruolo dello scrittore Brian Roberts sarà di Marco Lenzini. Del cast, direttamente da “The Voice Senior”, farà parte anche la splendida Edith Alberts. Biglietto d’ingresso 12 euro, per prenotare: 331.9058361.