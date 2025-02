Ivano Binchi eletto a capo delle sezioni dei carabinieri in congedo

Ivano Binchi (nella foto) di Pistoia, attuale presidente della sezione di Casalguidi dei carabinieri in congedo, è stato recentemente eletto nel ruolo di coordinatore provinciale delle otto sezioni di Pistoia, così andando a rappresentare tutta l’arma in congedo. Un incarico che Binchi ha accolto con grande impegno per il quale ora intende ringraziare quanti gli hanno dato fiducia e stima: "Intendo ringraziare tutti i presidenti delle sezioni – spiega Binchi – che mi hanno eletto, vedendo in me la persona giusta a poter rappresentare l’Arma in congedo. La mia speranza è di essere all’altezza del compito che mi è stato affidato. Sono stato due anni nell’arma dei carabinieri al battaglione di Firenze. Poi dopo il congedo, sono stato per tre anni presidente di sezione e per quattro mandati presidente di sezione, sempre a Casalguidi".

Ora questo nuovo incarico che lo vede coordinatore delle varie sezioni di Pistoia.