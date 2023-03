Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Pieve a Nievole

La lettura ad alta voce è un’attività che viene praticata quotidianamente nella nostra scuola, partecipando a progetti che riguardano la lettura di testi di narrativa e la condivisione collettiva. Nella nostra classe gli insegnanti leggono ogni giorno ad alta voce perché, come molti studi dimostrano, la lettura aiuta a sviluppare le abilità del linguaggio e ad ampliare il proprio vocabolario: leggendo romanzi ci informiamo sul mondo, liberiamo la mente, rilassiamo il corpo e siamo più propensi all’ascolto e all’attenzione delle lezioni. Leggere aiuta ad aumentare notevolmente le capacità di comprensione del testo e mantiene attiva la funzione del ragionamento e della capacità critica. Questo avviene anche condividendo e commentando, secondo le nostre idee, i libri e le letture che facciamo in classe.

I vantaggi più importanti sono anche a livello relazionale poiché è possibile esprimere e dare un parere personale discutendo del contesto della narrazione e ascoltando cos’hanno da dire gli altri, così da farsi diverse idee e riuscendo a guardare uno stesso argomento da diversi punti di vista. Leggendo inoltre tanti generi come ad esempio horror, thriller, gialli, romanzi di formazione, riusciamo a sviluppare nuovi modi di comunicare e a rafforzare il legame collettivo della classe placando i sentimenti stressanti percepiti durante la giornata.

Dopo la lettura cerchiamo sempre di riflettere e ragionare su quello che abbiamo letto, sui temi del libro, anche quelli impliciti e votiamo il gradimento collettivo della lettura fatta durante la sessione, che di solito dura da 30 minuti a un’ora. Inoltre, aderendo alla politica educativa della Regione Toscana "Leggere: Forte!", una volta a settimana compiliamo il nostro diario di lettura, dove scriviamo ciò che ci è piaciuto e riflettiamo sui vantaggi e le criticità.

Non tutti i libri infatti possono piacere, ma esplorare nuovi generi e temi è sempre importante per restare in armonia all’interno della classe ed aumentare l’empatia tra noi. La nostra scuola propone inoltre un progetto pomeridiano extracurricolare di lettura ad alta voce chiamato Teen LaAV (che aderisce al movimento nazionale di LaAV, "Letture ad alta voce": una volta a settimana, il gruppo delle volontarie e dei volontari si riunisce per leggere, organizzando incontri aperti per diversi pubblici, dai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie, agli anziani dei centri diurni del territorio.