Istituto Comprensivo Berni di Lamporecchio

La scuola è un luogo formativo: si occupa non solo di cultura, ma anche di educazione civica. È un luogo dove i ragazzi e le ragazze imparano a comportarsi correttamente sia nei rapporti con gli altri sia verso se stessi. Uno degli ambiti in cui la nostra scuola ha scelto di essere formativa riguarda l’alimentazione, perché i disturbi alimentari, come ad esempio anoressia, bulimia e obesità, sono in continua crescita e sono la seconda causa di morte in età adolescenziale. Con i professori di scienze, tecnologia ed educazione fisica noi alunni parliamo e studiamo in classe tutto ciò che sta all’interno del cibo e ciò che mangiamo tutti i giorni. Inoltre, da alcuni anni, la nostra scuola organizza incontri di gruppo e colloqui individuali con l’associazione Frida onlus durante i quali ci viene spiegato cosa sono i disturbi alimentari e l’importanza di instaurare un corretto rapporto con il cibo.

Dallo scorso anno abbiamo a nostra disposizione uno "sportello alimentare": ogni alunno può prenotare, con il consenso dei genitori e attraverso il referente del progetto, un appuntamento per parlare dei propri problemi con un esperto dell’associazione Frida. Questi incontri avvengono in privato, durante un’ora scolastica qualsiasi, e sono gratuiti.

La scuola ci offre quindi la possibilità di capire in modo approfondito il rapporto tra alimentazione, stile di vita e salute: si può dunque imparare a dire "no" al cosiddetto "cibo spazzatura" e a introdurre nella nostra quotidianità una alimentazione equilibrata. Questa è alla base di una vita sana, mentre un’alimentazione non corretta, oltre ad incidere sul benessere psico-fisico, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di varie malattie.

Una dieta sana è una dieta che mantiene o migliora la salute generale. Durante il percorso viene evidenziato anche il rapporto tra alimentazione e aspetti emotivi e psicologici della persona. Abbiamo fatto un’indagine statistica sul territorio di Lamporecchio riguardo all’alimentazione fra gli adolescenti. Sono state intervistate 111 persone di età compresa tra gli 8 e i 16 anni.

Durante le interviste sono state raccolte le risposte e abbiamo scoperto che solo il 9,9% dichiara di avere un’alimentazione per lo più scorretta. Anche la scuola con il suo insegnamento contribuisce a questo risultato.