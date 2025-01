Interventi all’acquedotto. Chiudono alcune strade

PISTOIA

A causa di lavori sull’acquedotto di via Gora e Barbatole, dalle ore 8 di martedì 14 gennaio, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via di Felceti, via di Sciabolino, zona Torbecchia, via Fornace di San Giorgio, via della Farnia, loc. San Biagio in Cascheri, via Collodi, via Agati, via delle Tavole, via Gora a Barbatole (da incrocio con viale Adua al civico 351) e limitrofe.

La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro.