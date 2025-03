Interrotta la via per Sammommè

Piogge, temporali e allerte rosse degli ultimi dieci giorni hanno messo a dura prova la resistenza del territorio della nostra provincia, in particolar modo le colline e le prime montagne. Una ulteriore segnalazione a riguardo è arrivata dal paese di Sammommè, uno di quelli più a nord del territorio comunale di Pistoia, dove non mancano le lamentele. In una zona che, col passare degli anni, ha visto diminuire le corse dei treni lungo la ferrovia Porrettana (e Sammommè può annoverare anche la sua piccola stazioncina, l’ultima prima di Pracchia per poi ridiscendere verso il bolognese) ed anche il servizio di pullman sostitutivo sembra lasciare a desiderare. L’ultimo grido d’allarme arriva dai proprietari dell’albergo Guidi, una delle poche strutture ricettive della zona, che hanno affidato ai social network la propria frustrazione per il cartello comparso a Ponte Calcaiola dove si dice che via di Sammommè è chiusa presso la località Villa Monti e che l’itinerario alternativo è passando da Le Piastre: uno spostamento decisamente tortuoso, perché in mezzo c’è da attraversare un intero versante montuoso, con allungamenti dei tempi di percorrenza in maniera importante per non parlare delle strade decisamente tortuose e strette.

Nella loro segnalazione affidata ai social, si fa riferimento a tutti gli altri aspetti che non vanno: la frana lungo la strada che collega il paese a Piteccio è avvenuta da più di un anno e non è ancora stata risolta, così come un altro smottamento si è verificato lungo la panoramica che dal centro collinare porta al bivio lungo la SS64 Porrettana, con restringimento di carreggiata e difficoltà di transito per i mezzi più grandi. Il tutto, in uno scenario in continuo movimento. Anche prendere un treno è un miraggio visto che la ferrovia è chiusa sempre per un altro importante movimento franoso.

S. M.