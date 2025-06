Intanto nasce il Real Montecatini. Con occhi su Nievole e Serravalle

"Iscriveremo la nostra società sia al prossimo campionato di Terza Categoria che al campionato Uisp. Il nostro progetto comprende anche la gestione del campo sportivo di Nievole, che sta subendo un importante lavoro di ristrutturazione e che sarà la sede delle partite ufficiali". Lo ha anticipato Raffaele Landi, direttore sportivo del Real Montecatini. Una nuova società sportiva che è stata presentata ufficialmente pochi giorni fa nella cornice offerta dall’Hotel Lago Verde di Serravalle. Sono stati annunciati anche i primi nomi dell’organigramma: il presidente del Real sarà Francesco Rovai, con Roberto Scannerini che sarà invece l’allenatore della prima squadra che disputerà il prossimo campionato di Terza. Nel corso della serata di presentazione, non sono mancate ospiti d’eccezione: madrine dell’evento, la modella Aurora Balbi e la campionessa mondiale in "Natural Body building" Alice Bronzato, vincitrice nella categoria "Bikiny divas".

Una nuova realtà del pallone in arrivo per la città di Montecatini, dunque? Non proprio. Perché il Real Montecatini avrà al momento il suo fulcro in Valdinievole – sponda Nievole, appunto –, ma si pone come un club "di confine" che guarda allo stesso modo anche a Serravalle, con la possibilità in un futuro non lontano di incrementare ulteriormente l’attività. "Abbiamo già l’accordo con diversi giocatori – ha confermato Landi – e a breve contiamo di ufficializzarne altri. Proponiamo un progetto a nostro avviso ambizioso, portato avanti da elementi d’esperienza: miriamo a far crescere questa nuova realtà". Lo scorso campionato di Terza è stato vinto dal San Felice, promosso in Seconda Categoria da imbattuto. Anche il Bottegone ha conquistato il diritto di giocare in Seconda vincendo i playoff, anche se la dirigenza sarebbe intenzionata a fare un passo indietro. La terza formazione della provincia promossa al livello superiore è il Bioacqua, che era stato inserito nel girone B del campionato di Lucca. Il Real MTC potrebbe quindi far parte del girone di Pistoia (come sarebbe "naturale") o di uno dei gironi lucchesi, a seconda delle squadre che si iscriveranno. Saranno comunque le prossime settimane e dare una risposta: intanto, Serravalle e Montecatini salutano la nascita di un nuovo club.

Giovanni Fiorentino