Innovazione per il distretto pistoiese: "Ridurre il consumo di energia"

PISTOIA

Il percorso "Da vaso a vaso" andrà a rappresentare una grande innovazione per tutto il Distretto Vivaistico Pistoiese, un modo per essere all’avanguardia anche a livello europeo e porsi come un interlocutore serio, affidabile e che punta molto sulla sostenibilità. "È la prima filiera corta di riciclo dei vasi di plastica in Europa – afferma il presidente di Avi, Alessandro Michelucci – perché le aziende coinvolte si trovano tutte in un raggio di pochissimi chilometri. Questo significa una drastica riduzione del consumo di energia e minore impatto ambientale. E i vasi saranno certificati, con conseguenti vantaggi d’immagine e commerciali per i nostri vivai. Voglio ricordare, inoltre, che se fra qualche mese arriva un altro stampatore che dice "voglio iniziare anch’io", ben venga: l’importante è che sia di zona per mantenere la filiera corta e lo stesso vale per le agrarie mentre per le aziende che vogliono smaltire la plastica gratuitamente basta associarsi ad Avi per essere parte integrante". Sulla sua stessa lunghezza l’ad di Revet, Alessia Scappini: "Per noi di Revet – ha aggiunto – l’accordo comporterà un po’ di aumento della quantità di plastiche trattate e di granulo venduto, oltre al vantaggio d’immagine di contribuire a una Regione che ha costruito questa filiera unica dal punto di vista della circolarità. Mentre gli stampatori potranno contare sull’affidabilità del prodotto ricevuto da noi e avranno la certezza di un mercato locale di acquirenti dei vasi così prodotti. Si tratta di un accordo dal quale tutti hanno benefici, purché ciascuno faccia la propria parte mantenendo gli impegni presi".