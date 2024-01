Inno contro il bullismo, ma con il sorriso

Una giovane donna alle prese con gli odiosi dettami della società che la (e ci) vuole bella, perfetta, in forma. E che tra mille insicurezze, chili in eccesso, lavoro precario e famiglia ingombrante cerca disperatamente il suo posto nel mondo. Poi un giorno qualcosa, frutto di un incidente informatico (che nella vita reale è per altro reato), accade. Lei, Francesca, 32 anni, non è più lei e per via di quel diabolico meccanismo che si scatena in Rete dopo eventi simili, nel giro di poco tempo diventa una "Vip", cioè tutto ciò che finora lei non era mai stata: famosa, seducente, affascinante, praticamente perfetta e per questo desiderabile e invidiabile.

Ci sono ironia e divertimento, ma anche uno spunto d’intelligente riflessione in "Vip-Veramente Ingombrante Personalità" spettacolo che segna il ritorno tra la gente dopo due anni di assenza di Lorenzo Pratesi, andato in scena già a novembre in larga anteprima a porte chiuse per un pubblico ristretto.

Quello che stavolta Lorenzo propone, in uno spettacolo da lui scritto e prodotto, è un vero e proprio inno all’essere sé stessi, contro il bullismo e la discriminazione, sempre nel registro della commedia nel quale Pratesi più si trova a suo agio.

E c’è anche, com’è facile immaginare vista la trama, la trattazione di un argomento quanto mai attuale, quello del "body shaming", ovvero della derisione del corpo altrui a partire da quelli che il pensar comune spesso identifica come difetti.

Venerdì 19 e sabato 20 gennaio il ritorno a casa, al PIccolo Teatro Mauro Bolognini (via del Presto, a due passi da piazza del Duomo, a Pistoia), dopo una prima data aperta al pubblico andata sold out (sabato 13 gennaio nella sala Banti di Montemurlo, il cui incasso è andato alla Gianluca Melani odv per sostenere le attività con ragazzi disabili) con grande entusiasmo della platea.

Il cast è composto da Francesca Santucci al suo debutto come protagonista, Daniel Cappellini al suo assoluto debutto teatrale, Cristina Raffi, Simona Bertini Stefania Mazzotta, Paola Frivoli, Michele Ferri, Andrea Rebbi, Lucia Pucci, Tessa Villani, Patrizia Tuci, Lorella Romagnani, Marinella Vitulli, Federico Liani, Piero Germano, Serena Tesi, Costanza Pagnoccheschi, Pamela Petrucci, Flavio Sanciu.

La gestione dei tanti eventi benefici ideati dall’artista pistoiese è in mano a Mattia Mosconi, mentre rimane totalmente invariata la parte tecnica capitanata dalla fedele Tiziana Bizzarri che firma insieme a Noemi Sbolci la locandina promozionale.

La commedia è attesa ben fuori dai confini regionali con prossime tappe anche nel bolognese, a Riccione e a Genova. Per informazioni e biglietti contattare Lorenzo Pratesi, tramite i canali social (Facebook e Instagram) e su www.lorenzopratesi.it

linda meoni