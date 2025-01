Iniziativa speciale per le famiglie

Nonostante il ko col Ravenna della scorsa domenica, l’entusiasmo in casa Pistoiese non è diminuito e anzi, la società arancione vuole riempire ancora di più il Melani per sostenere ulteriormente la squadra già a partire dalla prossima sfida interna col Lentigione. In occasione del match coi gialloblu, in programma domenica 2 febbraio alle 14.30, la Pistoiese ha lanciato un’iniziativa pensata per i bambini e per le loro famiglie. Per l’occasione, denominata ’Babbo portami allo stadio’, bambini e genitori potranno accedere allo stadio pagando il proprio biglietto solo 1€, ma solo acquistando il proprio tagliando presso la biglietteria dell’Orange Shop. Nel dettaglio, i bambini Under 8 accompagnati da un genitore entreranno gratuitamente al Melani, mentre il genitore pagherà 1 euro. I bambini Under 14 accompagnati da un genitore, invece, così come quest’ultimo, pagheranno 1 euro.

MF