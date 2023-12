Iniziati i lavori per la mensa. Le strade chiuse

Sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova mensa. E’ un lavoro pubblico, finanziato con il Pnrr, per la realizzazione di "nuovi spazi da adibire a servizio mensa scolastica presso la scuola media Fucini a San Marcello Pistoiese" per un importo di contratto di circa 400.000 euro. L’esecuzione dei lavori è stata affidata con gara d’appalto alla Costruzioni Generali srl di Pistoia. Ne ha dato notizia il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Giacomo Buonomini: "Il lavoro riguarda la creazione di nuovi spazi a servizio della scuola e degli studenti nella parte posteriore del plesso, tra la palestra e lo spazio dei vecchi archivi comunali, a margine di viale Villa Vittoria. L’opera garantirà il servizio pasti per gli studenti del plesso di San Marcello direttamente in sede, con evidente miglioramento del servizio e incremento della possibilità di utilizzo degli spazi all’interno della scuola". La parte preliminare dei lavori è stata avviata e dal 27 dicembre sono previsti gli interventi di demolizione maggiormente significativi a cui seguiranno le operazioni di getto e posa in opera delle nuove strutture. E’ stata disposta la chiusura della strada di accesso alla scuola sul lato del viale panoramico fino al 5 gennaio. Quindi: "Nel Capoluogo San Marcello Pistoiese, in via le Villa Vittoria, nei giorni 27, 28 e 29 Dicembre 2023 e 2, 3, 4 e 5 Gennaio 2024, sono istituiti i seguenti obblighi e divieti: Viale di Villa Vittoria: divieto di sosta ambo i lati nel tratto interessato dai lavori; divieto di transito carrabile e pedonale nel tratto dall’intersezione con la strada Provinciale 18 "Lizzanese" e raccordo con la strada di accesso alla scuola media Fucini. Doppio senso di circolazione nel tratto dall’intersezione con via Roma e il raccordo con la strada di accesso alla scuola".

Andrea Nannini