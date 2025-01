Iniziano i saldi invernali. Tante occasioni e sconti

PISTOIACi siamo, oggi prenderanno finalmente il via anche in Toscana le vendite di fine stagione invernali, il primo grande appuntamento commerciale del 2025 e uno tra i più attesi dai consumatori e dai commercianti, anche nel nostro territorio. Alto l’interesse dei consumatori: quasi uno su due – il 46% – ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, e un ulteriore 50% valuterà le offerte prima di decidere se comprare o meno. È quanto emerge dal consueto sondaggio sui saldi di fine stagione condotto da Ipsos per Confesercenti. Ma veniamo al budget. Il 59% degli intervistati ha già pianificato quanto investire nel rinnovo del proprio guardaroba: in media si stima che si spenderanno circa 218 euro a famiglia.

Dove si compra: vincono i negozi. Come accaduto nell’ultima settimana di Natale, anche per i prossimi saldi i punti vendita fisici appaiono in vantaggio sull’online: si comprerà attraverso entrambi i canali, ma in 8 casi su 10 (81%) si sceglieranno i negozi per almeno un acquisto.

I prodotti più desiderati sono ancora i capi di abbigliamento, circa il 51% degli intervistati mette in cima alla propria lista dei desideri maglioni e felpe. Un effetto dell’arrivo del freddo dopo un anomalo autunno caldo, a causa del quale il 30% circa dei consumatori segnala di aver ridotto gli acquisti di abbigliamento invernale. Seguono, nella lista dei desideri dei consumatori, a brevissima distanza, le calzature (49% delle segnalazioni) e poi – più distaccati – gonne e pantaloni (31%), con un interesse forte per jeans e denim, e maglie e top (30%).

Nella "lista della spesa" ci sono anche l’intimo (28%), camicie e camicette (22%), borse (21%) e i capispalla – giubbotti, cappotti e piumini – sempre al 21%. Poi accessori (18%) e abiti e completi (17%). Sara Rossi, titolare del negozio "Segreti" di via degli Orafi a Pistoia e presidente provinciale Fismo (l’associazione dei negozi di moda aderente a Confesercenti) e Stefano Giachetti, vicedirettore di Confesercenti Pistoia, affermano: "Quello dei saldi è un tema di primaria importanza non solo per il settore abbigliamento, calzature e accessori, che registrano importanti flussi di clienti, ma anche per altri settori del commercio, come bar e ristoranti, movimentati in generale dalle persone che fanno shopping. Dopo Natale e l’ultimo dell’anno, ora i negozi del settore moda puntano a iniziare al meglio il 2025 e la clientela fa percepire già da adesso un grande interesse nel poter acquistare capi a un prezzo ridotto. Per i saldi tradizionali è usanza per i consumatori premiare i negozi di prossimità, con i quali possono verificare la veridicità dell’offerta, toccare e indossare il capo. Siamo certi che i saldi saranno ancora una vera occasione per consolidare lo shopping nei negozi sotto casa, rinsaldando il patto di fiducia, relazioni e servizio che lega il negozio al singolo consumatore."