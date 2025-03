Iniziano i lavori per riaprire via di Lucciano

"Un intervento che partirà a breve. E a completamento di questo primo lotto, saremo già in grado di riaprire la strada". Lo annuncia il vicesindaco Patrizio Mearelli, facendo così il punto sulla riapertura di via di Lucciano, chiusa ormai dal quel tardo pomeriggio di novembre del 2023 che nessun cittadino di Quarrata ha mai dimenticato. Proprio giovedì scorso il Comune ha ufficializzato l’aggiudicazione del primo stralcio dei lavori per 750mila euro, con l’impresa individuata che dovrebbe mettersi al lavoro entro i primi di aprile per cercare di riaprire la strada entro l’estate. L’intera operazione prevede però un maxi-intervento in tre lotti nell’ambito di un quadro economico complessivo di 1.500.000 circa: oltre al primo, c’è un secondo lotto da 285mila e un terzo da 475mila euro. Il lavoro prevede anche la posa e il collaudo di una nuova tubazione per il ripristino della rete gas-metano lungo la via di Lucciano. La priorità è quella di focalizzarsi sul primo stralcio, che sarà sufficiente per riaprire da subito via di Lucciano alla circolazione: gli altri due interventi potranno essere effettuati in un secondo momento, anche perché dovranno tenere conto degli sviluppi dell’iter legato alla cassa d’espansione, con il coinvolgimento del Consorzio di Bonifica. Il tempo necessario per completare l’opera affidata nei giorni scorsi è stato quantificato in circa quattro mesi, anche se bisognerà tenere conto anche del meteo. Nella migliore delle ipotesi, via di Lucciano dovrebbe essere riaperta entro il prossimo luglio.

G.F.