Inizia la stagione estiva di Maresca, Nuoto Montagna Pistoiese pronto con corsi e tariffe

Con l’apertura delle piscine scoperte inizia ufficialmente la stagione estiva di Maresca. In programma come sempre, corsi e attività ricreative tenuti dai ragazzi dello staff di Nuoto Montagna Pistoiese. Le tariffe per l’estate: gratuito fino a 4 anni, otto euro da 5 a 12 anni e 11 euro per i più grandi, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica resta gratuito da 0 a 4 anni, 10 euro da 5 a 12 anni e 13 euro dai 12 anni in poi. L’abbonamento per 10 ingressi, valido dal lunedì al venerdì, costa 90 euro per ragazzi e adulti e 60 euro dai 5 ai 12 anni, dopo le 16 ingresso a 6 euro generalizzato. È disponibile il dispositivo per immersione persone che usano la carrozzina. I corsi sono disponibili per bebissimi ( da 4 mesi a 4 anni), bambini, adulti, gestanti, acquagym e acquafitness. Ombrelloni, sdraio e docce sono compresi nel prezzo del biglietto. Per informazioni dettagliate è a disposizione il numero telefonico 334 2693372.

La gestione dell’impianto, di proprietà della Provincia di Pistoia, è affidata al Nuoto Montagna Pistoiese Asd, un’associazione sportiva dilettantistica, costituita nel 2017, grazie all’impegno di Unicoop Montagna Pistoiese, Pro Loco Maresca, Pubblica Assistenza Maresca, La Quadriglia, Circolo Ricreativo L’Unione, Sci Montagna Pistoiese, Cai Maresca, Dynamo Social Valley, al contributo del Comune di San Marcello Piteglio, all’impegno dei "ragazzi della piscina" e di altri volontari. Mentre l’attività delle piscine procede positivamente la struttura di accoglienza prospiciente non riesce a riprendere il via, dopo che lo scorso anno sembrava fosse terminato il lungo stop. Infatti dopo qualche mese di attività, ristorante e sala da ballo sono stati chiusi nuovamente. Il paese soffre la mancanza di una struttura che, fino al giorno in cui è stata in attività, ha manifestato una eccellente capacità attrattiva. L’attuale proprietà non nasconde di avere progetti.

Andrea Nannini