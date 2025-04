"Ingresso allo stadio e al teatro"

AGLIANA

Previste, per i possessori della Disability card, agevolazioni per l’accesso a due importanti strutture comunali: lo stadio Bellucci e il teatro Moderno. "Siamo soddisfatti perché abbiamo ricevuto garanzie sulla realizzazione delle convenzioni per le agevolazioni ai possessori di Disability card" - dichiara il consigliere Pd Nicolò Paroli, dopo la riunione della seconda commissione consiliare (che si occupa di sanità e assistenza sociale) che si è tenuta lo scorso 8 aprile, convocata su richiesta del gruppo consiliare del Partito democratico, per discutere sullo stato avanzamento dei lavori inerenti alle convenzioni da attivare con i possessori di Disability card. "Come Partito democratico – dichiara il consigliere Nicolò Paroli - abbiamo ricevuto garanzie sulla realizzazione delle convenzioni, che dovrebbero essere sottoscritte a breve. In particolare, come avevamo richiesto presentando al consiglio comunale la nostra mozione sulla Disability card, saranno previste gratuità e accesso prioritario allo stadio Bellucci e al teatro Moderno e agevolazioni in relazione a tutti gli eventi patrocinati dal Comune. Inoltre - prosegue Paroli - è stata ipotizzata la possibilità di riconoscere ai possessori della carta accesso prioritario nelle farmacie comunali e in quelle private. Siamo soddisfatti nel vedere la giunta adoperarsi per realizzare un’iniziativa promossa dal Pd ed approvata all’unanimità dal consiglio comunale - continua il consigliere Dem -. Un’iniziativa che mira a far fare un ulteriore passo in avanti ad Agliana in termini di inclusione e coinvolgimento delle persone con disabilità nella vita cittadina. Attendiamo la presentazione delle convenzioni alla cittadinanza – conclude -, confidando che queste siano in linea con quanto convenuto in commissione".

p.s.