Infermieri per le cure a domicilio. Il nuovo servizio della Misericordia

"L’iniziativa è partita idealmente un anno e mezzo fa, con l’apertura degli ambulatori in via Salvo D’Acquisto insieme a Pistoia Salute. Volevamo implementare i servizi sul territorio, anche alla luce delle richieste pervenute, e il passaggio successivo era rappresentato dall’assistenza a domicilio". Valeriano Paolacci, direttore della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo, ha così raccontato la nascita del nuovo servizio infermieristico domiciliare, ormai entrato a tutti gli effetti a pieno regime da ieri. Sarà attivo dodici ore al giorno (dalle 7 alle 19) grazie all’apporto di due infermiere e di un operatore socio-sanitario e sarà possibile usufruirne chiamando il numero 3407925519. I servizi disponibili a domicilio prevedono al momento la somministrazione di terapie, le iniezioni intramuscolari e sottocutanee ambulatoriali con prescrizione medica, l’educazione sanitaria (autosomministrazione, ecc.) le medicazioni semplici e complesse, la misurazione di parametri vitali, il controllo con sticj di colesterolo, glicemia e trigliceridi e i prelievi domiciliari. Un’iniziativa in divenire, visto che la confraternita conta in futuro di poter arrivare alla convenzione con Asl.

"Siamo soddisfatti per essere riusciti a partire anche con questo nuovo progetto – ha aggiunto Paolacci – non è stato semplice metterne a punto la struttura, ma oggi possiamo se non altro fornire all’utenza un sistema infermieristico pressoché totale. Le richieste di assistenza sono davvero numerose e non sempre l’Asl riesce a soddisfarle. Adesso dovremmo se non altro essere in grado di dare una risposta più efficace a seconda delle esigenze. Per un servizio che cercheremo di potenziare ulteriormente in futuro, tenendo conto dei riscontri che via via otterremo e sperando di convenzionarsi con Asl". Una novità ufficializzata peraltro in un anno particolare per la Misericordia di Casale: la confraternita compie infatti mezzo secolo d’attività, visto che venne fondata nel 1974. Per una ricorrenza che la Misericordia vuole festeggiare con la cittadinanza tramite una serie di iniziative ed eventi che culmineranno nelle celebrazioni del prossimo 8 dicembre, la data individuata come anniversario della piena entrata in servizio. "Appuntamenti che ufficializzeremo nelle prossime settimane – ha concluso il vice-presidente Franco Pieri – intanto, lunedì prossimo alle 21 il Teatro Francini ospiterà un corso di primo soccorso livello base aperto a tutti. Al quale invitiamo i cittadini a partecipare".

Giovanni Fiorentino